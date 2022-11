NATO pozostaje w gotowości

Po spotkaniu, po godzinie 12, odbyła się konferencja prasowa Jensa Stoltenberga. – Wojskowi dowódcy przekazali nam raport, a polski ambasador dane dotyczące trwającego w Polsce śledztwa. Wczorajszy wybuch miał miejsce w czasie masywnego ataku rosyjskiego za pomocą rakiet na terytorium Ukrainy – zaczął spotkanie z dziennikarzami szef Sojuszu. – Nie mamy żadnych wskazówek, że był to wynik przemyślanego ataku. Nie mamy również żadnych wskazówek, że Rosja przygotowuje ofensywne działania wojskowe przeciwko NATO – oznajmił stanowczo Stoltenberg. Powiedział również, że według wstępnych ustaleń eksplozja była wypadkiem spowodowanym przez ukraiński pocisk przeciwlotniczy. – W ten sposób Ukraińcy bronili się przed masowym atakiem rosyjskimi pociskami manewrującymi. Chcę powiedzieć jasno: to nie jest wina Ukrainy. Rosja ponosi ostateczną odpowiedzialność, ponieważ nadal prowadzi nielegalną wojnę przeciwko Ukrainie – podkreślał sekretarz generalny.

Stoltenberg zapewnił również o pełnej gotowości Sojuszu do reakcji, gdyby tylko zaszła taka potrzeba. Powiedział jednak, że incydent w Przewodowie nie jest tego typu sytuacją, bo choć tragiczny w skutkach, nie był celowy, a więc nie może być powodem do militarnej reakcji NATO. – Musimy odróżnić niecelowe odpryski wojny od celowych ataków na członków Sojuszu. Pozostajemy czujni – dodał szef NATO.

Jens Stoltenberg wspomniał również o rozmowie przeprowadzonej zeszłej nocy z prezydentami Polski i USA. – Jesteśmy pewni, że musimy być spokojni, czujni i współpracować ze sobą. NATO jest zjednoczone – zapewnił.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, w jaki sposób wczorajszy incydent wpłynie na natowską obronę powietrzną, sekretarz generalny przypomniał, że od wielu miesięcy NATO największy nacisk kładzie właśnie na tę kwestię. – Członkowie i partnerzy Sojuszu dostarczą Ukrainie systemy obrony przeciwlotniczej. A więc mobilizujemy się i dostarczamy dodatkowe wsparcie, które zapewni ochronę na wielu pułapach, m.in. przed pociskami balistycznymi, ale też na przykład przed dronami – powiedział Jens Stoltenberg. Pytany o to, czy NATO wzmocni obronę powietrzną krajów sąsiadujących z Ukrainą, odpowiedział, że to się dzieje od momentu wybuchu wojny. – Znacząco zwiększyliśmy obecność sił sojuszniczych, zwłaszcza na wschodniej flance. Nie mamy żadnych wskazań, że ten incydent był wyrazem przemyślanego ataku. To pokazuje, jakie są niebezpieczeństwa w związku z trwającą wojną, ale nie zmienia to naszej oceny sytuacji – oznajmił szef Sojuszu.

Do wybuchu rosyjskiej rakiety we wsi Przewodów na terenie powiatu hrubieszowskiego doszło we wtorek po południu. W wyniku eksplozji zginęli dwa polscy obywatele.