Wypadek w Przewodowie – trwa wyjaśnianie przyczyn

To nie był atak na Polskę – powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z premierem Morawieckim, które odbyło się w konsekwencji zdarzeń, do jakich doszło wczoraj w Przewodowie. W wyniku eksplozji pocisku radzieckiej produkcji życie straciło tam dwóch obywateli Polski. Najprawdopodobniej była to rakieta przypadkowo wystrzelona przez ukraińską obronę powietrzną.

Prezydent przypomniał, że wczoraj „bombardowane było praktycznie całe terytorium Ukrainy, w szczególności obszary przygraniczne, czyli tereny obwodu lwowskiego i wołyńskiego”. – To właśnie na miasta w tej części Ukrainy spadły rosyjskie rakiety. Ukraina broniła się, co oczywiste i zrozumiałe, także wystrzeliwując rakiety, których zadaniem było strącenie rakiet rosyjskich – powiedział. – Mieliśmy do czynienia z bardzo poważnym starciem wywołanym przez stronę rosyjską – zaznaczył.

Jak poinformował Andrzej Duda, na terytorium Polski spadła prawdopodobnie rakieta typu S-300, produkowana przez ZSRS w latach 70. – Nie mamy w tej chwili żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez stronę rosyjską, ale wiele wskazuje na to, że była to rakieta, która służyła obronie przeciwrakietowej, czyli była użyta przez siły ukraińskie – powiedział. Dodał także, że wstępne oględziny miejsca zdarzenia sugerują, że nie doszło do eksplozji ładunku wybuchowego rakiety, a jej upadku „być może połączonego z eksplozją paliwa, które w niej pozostało”. – Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. To co się stało, czyli że na nasze terytorium spadła rakieta, nie było działaniem intencjonalnym, nie była to rakieta wymierzona, wycelowana w Polskę, w istocie nie był to atak na Polskę – podkreślił.