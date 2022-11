Przewodów – to nie był atak na Polskę

Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej typu S-300. Nie mamy w tej chwili dowodu na to, że została wystrzelona przez stronę rosyjską – mówił prezydent Andrzej Duda na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

W środę w południe odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawiciele władz państwa obradowali ws. wczorajszej eksplozji w Przeworowie w woj. lubelskim. W wyniku upadku rakiety niewiadomego pochodzenia zginęły tam dwie osoby. Na miejscu wypadku od razu pojawiły się służby, które podjęły działania mające wyjaśnić przyczyny zdarzenia.

– Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę. Najprawdopodobniej była to rakieta produkcji rosyjskiej typu S-300. Nie mamy w tej chwili dowodu na to, że została wystrzelona przez stronę rosyjską – poinformował dzisiaj Andrzej Duda. Prezydent spotkał się wcześniej z kierownictwem resortu obrony narodowej i dowódcami wojskowymi, którzy przekazali mu najświeższe informacje dotyczące zdarzenia. – Wiele wskazuje na to, że była to rakieta obrony powietrznej, która niestety spadła na terytorium Polski – dodał Andrzej Duda.