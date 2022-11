Cywile trenują pod okiem żołnierzy

Obsługa broni, podstawy taktyki, survivalu czy udzielania pierwszej pomocy rannym – to tylko niektóre z zagadnień, z jakimi mieli okazję zapoznać się uczestnicy zajęć „Trenuj z wojskiem”, które odbyły się w sobotę. Chętnych do tego, aby zmierzyć się z zadaniami postawionymi przez żołnierzy jak zwykle nie brakowało. Ale czy zapał wystarczył, aby im sprostać?

REKLAMA

Na zajęciach, które odbyły się w tej ostatniej jednostce, stawiło się 85 osób. – To bardzo dobry wynik, bo trening odbywa się w długi weekend, a to czas, kiedy wiele osób podróżuje – mówi mł. chor. sztab. Tomasz Dettlaff z 7 BOW. Podoficer dodaje, że wśród uczestników zajęć byli zarówno ci, którzy nigdy wcześniej nie mieli styczności z wojskiem, jak i osoby bardziej doświadczone, np. byli żołnierze, którzy chcieli po prostu przypomnieć sobie to, czego uczyli się przed laty. – Jedno ich łączy, wszyscy byli bardzo zaangażowani w realizację zadań, jakie przygotowali dla nich żołnierze – ocenia mł. chor. sztab. Tomasz Dettlaff.

Jakim wyzwaniom musieli sprostać uczestnicy zajęć? Wojskowi z 7 Brygady przygotowali dziesięć punktów nauczania. Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się jak składać i rozkładać broń, załadować i podczepić do niej magazynek, rzucać granatem, zakładać maskę przeciwgazową, udzielać pierwszej pomocy. Poznali też podstawy walki wręcz, taktyki, survivalu i sprawdzali swoją celność na symulatorze „Śnieżnik”. – Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia dotyczące obsługi broni, oraz te, które uczyły jak radzić sobie w trudnej sytuacji, np. kiedy konieczne będzie rozpalenie ogniska czy pozyskanie wody – relacjonuje mł. chor. sztab. Dettlaff.

Podobny program szkolenia przygotowali instruktorzy z 20 Brygady Zmechanizowanej. Jak wyjaśnia mjr Krystian Sobiecki, także w Morągu stawiły się osoby interesujące się wojskiem, jak i te, które chciały zdobyć nowe umiejętności. – Pojawiło się sporo młodzieży, ale też starsze osoby, m.in. lekarze czy nauczyciele – informuje i dodaje: – Pogoda nam dopisała, uczestnicy nie tylko nauczyli się nowych rzeczy, ale też świetnie się bawili. I o to nam chodziło.

Zajęcia z cyklu „Trenuj z wojskiem” w 20 Brygadzie Zmechanizowanej odbyły się już dwa razy, ale – jak przyznaje mjr Krystian Sobiecki – cały czas do jednostki napływają pytania od kolejnych osób zainteresowanych szkoleniem. Wielu uczestników mówiło, że chciałoby raz jeszcze wziąć udział w zajęciach, inni namawiają do tego swoich bliskich. – Trudno się temu dziwić. Wiedza, którą tu przekazujemy, może okazać się przydatna również w czasach pokoju, jest więc po prostu potrzebna – zaznacza major.

Każdy, kto ukończył trening, otrzymał dyplom i zaproszenie na wojskowe ognisko. Ci, którym zajęcia szczególnie przypadły do gustu, mieli także możliwość porozmawiania z wojskowymi o tym, co zrobić aby zasilić szeregi armii.

Zajęcia z jesiennego cyklu „Trenuj z wojskiem” będą się odbywały do końca listopada. Rozpoczynają się o 8 rano i trwają do godziny 16.00. Na ten czas resort obrony zapewnia wszystkim uczestnikom wyżywienie oraz ubezpieczenie.

Harmonogram szkoleń:

19 listopada

Szczecin – 12 Brygada Zmechanizowana

Giżycko – 15 Brygada Zmechanizowana

Dęblin – Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego

Białystok – 18 Pułk Rozpoznawczy

26 listopada

Wrocław – Akademia Wojsk Lądowych

Ustka – Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej

Tomaszów Mazowiecki – 25 Brygada Kawalerii Powietrznej

Gołdap – 15 Pułk Przeciwlotniczy

Udział w zajęciach może wziąć każdy, kto nie ma więcej niż 65 lat i posiada polskie obywatelstwo. W związku z tym, że liczba miejsc jest ograniczona, trzeba się jednak wcześniej zapisać.

Ze względu na duże zainteresowanie akcją „Trenuj z wojskiem” Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło zorganizować zimową edycję szkolenia. O tym, gdzie i w jakim terminie odbędą się zajęcia, będziemy informować na łamach „Polski Zbrojnej”.