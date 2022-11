Wiara w wartość niepodległej Polski

104 lata temu nasi przodkowie rozpoczęli odbudowę Polski ze zgliszcz po zaborach. Jeśli oni dali radę, to i my przetrwamy obecne kryzysowe sytuacje – mówił prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystości wziął też udział goszczący w naszym kraju Gitanas Nauseda, prezydent Litwy.

Prezydent Andrzej Duda podczas przemówienia zaznaczył, że trudna sytuacja w naszym regionie zaczęła się w momencie ataku hybrydowego na polską granicę. – Nie wiedzieliśmy do końca jak głębokie było podłoże tej akcji realizowanej przeciwko Polsce, Litwie i przeciwko Unii Europejskiej – przyznał Duda. Dodał, że dopiero atak Rosji na Ukrainę 24 lutego pokazał, że chodziło o to, aby sprawdzić naszą determinację i gotowość do obrony, a także wywołać konflikty w łonie UE i odwrócić uwagę od sytuacji na wschodzie. – Na szczęście dzięki twardej postawie naszych żołnierzy i funkcjonariuszy to się nie udało i granica została obroniona – mówił prezydent.

W obronie wolności

Andrzej Duda podziękował też Polakom, którzy nieśli wsparcie dla ukraińskich sąsiadów. – Wszystko to były i są działania w obronie niepodległości Rzeczypospolitej, w obronie wolności naszej i naszej części Europy – zaznaczył. Podkreślił też, że przykład Ukrainy pokazał, co oznacza jedność i wsparcie innych narodów. – Dzięki niej i bohaterstwu swoich żołnierzy Ukraina jest w stanie bronić swojej ziemi – ocenił prezydent Duda. Jednocześnie podziękował Litwie za to, że wspiera Kijów zarówno poprzez działania dyplomatyczne na arenie międzynarodowej, jak i militarnie wysyłając sprzęt wojskowy. – Litwa i Polska są razem, suwerenne, niepodległe, dumne i mocne – podkreślił prezydent.

Zwierzchnik polskich sił zbrojnych stwierdził również, że trudne okoliczności ostatnich lat: pandemia koronawirusa, która zachwiała gospodarkami całego świata oraz rosyjska agresja na Ukrainę, która wywołała krach na rynku energetycznym, spowodowały duży kryzys. – Jestem jednak przekonany, że działając razem, damy sobie z nim radę – przekonywał prezydent. Dodał, że w 1918 roku nasi przodkowie rozpoczęli odbudowę Polski ze zgliszcz po zaborach i kataklizmie I wojny. – Jeśli oni dali radę, to i my przetrwamy obecne kryzysowe sytuacje. Wierze w moich rodaków, w drzemiące w nas wszystkich poczucie ogromnej wiary w wartość niepodległej Polski – zakończył Andrzej Duda.

Prezydent Gitanas Nauseda mówił, że w 1918 roku Polska powstała jak feniks z popiołu dzięki ogromnemu pragnieniu wolności polskiego narodu. – Polacy zawsze słynęli z odważnej postawy – zaznaczył litewski prezydent. – Przyjaźń między Litwą a Polską zapoczątkowana w Krewie, zahartowana krwią pod Grunwaldem i umocniona w Lublinie, dała nadzieję na wolność i sprawiedliwość dla całego regionu. Dziś nasze kraje są partnerami strategicznymi, członkami UE i NATO, razem inwestujemy w bezpieczeństwo naszego regionu, czujemy się i jesteśmy silniejsi – mówił litewski gość. Życzył też Polsce, żeby Pogoń i Orzeł wiernie towarzyszyły sobie na wieki, nie tylko nad naszymi głowami, ale i w naszych sercach.

Podczas uroczystej zmiany warty przed GNŻ odczytano apel pamięci, oddano 21 honorowych salw armatnich, a prezydent Duda złożył na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza wieniec od narodu. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów wojska i służb mundurowych i złożenie przez przedstawicieli władz wieńców przed pomnikiem marszałka Piłsudskiego.

Kwiaty dla Ojców Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się rano, kiedy prezydent Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu, premier Morawiecki i wicepremier Błaszczak złożyli wieńce przed znajdującymi się przy Trakcie Królewskim w Warszawie pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, Wojciecha Korfantego i Józefa Piłsudskiego.

Potem prezydent Duda wręczył w Belwederze odznaczenia państwowe. Orderem Oła Białego został odznaczony ojciec Jacek Salij, dominikanin, teolog i pisarz, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski wyróżnieni zostali: Jan Pietrzak, artysta estradowy oraz ks. Jan Sikorski, kapłan archidiecezji warszawskiej, duszpasterz internowanych na warszawskiej Białołęce i pierwszy naczelny kapelan Duszpasterstwa Więziennego RP.

Kolejnym punktem obchodów 11 listopada była msza za ojczyznę odprawiona w Świątyni Opatrzności Bożej, której przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Homilie wygłosił Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego. – W warunkach odzyskanej niepodległości potrzebna jest postawa solidarnej odpowiedzialności za los ojczyzny, wolność wymaga pracy nas sobą – mówił biskup. We mszy uczestniczył prezydent Duda z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą, litewska para prezydencka, a także m.in. premier Morawiecki i wicepremier Błaszczak.

Dziś także z okazji Święta Niepodległości warszawiacy mogli wysłuchać na Placu Piłsudskiego koncertu pieśni patriotycznych, wziąć udział w żołnierskim pikniku w Muzeum Wojska Polskiego i festynie na Krakowskim Przedmieściu. Ponadto w 16 miejscowościach w całej Polsce organizowane są wojskowe gry terenowe, a wieczorem w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbędzie się koncert „Dziękujemy za ochronę Granicy RP” dedykowany żołnierzom chroniącym naszą wschodnią granicę.

