„Żołnierska pamięć” terytorialsów

Każdego roku w dniach poprzedzających Święto Niepodległości, żołnierze z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej angażują się w akcję „Żołnierska pamięć”. Terytorialsi otaczają pamięcią miejsca pochówku bohaterów narodowych, ale też pamiętają o tych, którzy wciąż są wśród nas.

W dniach poprzedzających Narodowe Święto Niepodległości, żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady OT kolejny już rok angażują się w akcję „Żołnierska Pamięć". Terytorialsi w swoich stałych rejonach odpowiedzialności wybierają mogiły żołnierzy Armii Krajowej, powstańców, bohaterów podziemia niepodległościowego, które otaczają opieką. Żołnierze porządkują groby, pomagają w odnowieniu zniszczonych miejsc pochówku czy też po prostu zapalają światełko, dając wyraz temu, że pamięć o nich będzie wiecznie żywa. Dowódca brygady płk Mieczysław Gurgielewicz zapalił znicze i oddał honor m.in. w miejscu upamiętniającym śmierć patrona 5MBOT, ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój.

Nadchodzące Święto Niepodległości to moment, kiedy żołnierska pamięć rezonuje najmocniej. To najwłaściwszy moment, żeby otoczyć pamięcią nie tylko miejsca pochówku bohaterów tamtych czasów, ale żeby pamiętać o tych, którzy wciąż są wśród nas. O żywej historii, która powinna być przestrogą, nauką i drogowskazem na przyszłość. Żołnierze 52 blp z Komorowa złożyli wizytę w miejscu zamieszkania Powstańca Warszawskiego, uczestnika walk o Wólkę Węglową i lotnisko w bielanach - Pana mjr. Władysława Guzowskiego oraz jego żony. Była to okazja do wspomnień, rozmów, ale przede wszystkim do podziękowań za poświęcenie i męstwo w walce o wolną i niepodległą Polskę.

- Nasi kombatanci to osoby już w bardzo podeszłym wieku, dlatego staramy się być u nich przy każdej możliwej okazji. Jak sami mówią, traktują nas jak swoją rodzinę, często jesteśmy jedynymi osobami, do których mogą się zwrócić w nagłej potrzebie. Przyszło im żyć w najcięższym okresie historii naszej Ojczyzny, ich oczy widziały rzeczy, które dla nas są ciężkie do wyobrażenia. Dlatego każda okazja do spotkania z nimi, rozmowy, jest wyjątkową lekcją życia. – powiedziała kpr. Sylwia Antoniak, żołnierz 52 batalionu lekkiej piechoty 5MBOT.

Angażując się w inicjatywę "Żołnierska Pamięć" budujemy świadomość patriotyczną i historyczną, przypominamy młodym pokoleniom o poświęceniu oraz bohaterstwie ich poprzedników. Jako spadkobiercy tradycji i wartości żołnierzy Armii Krajowej, terytorialsi 5 MBOT starają się być zawsze blisko kombatantów oraz służyć im pomocną dłonią.

Tekst: Elżbieta Obrębska/ rzecznik prasowy 5 MBOT