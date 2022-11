Nowe Wojskowe Centrum Badawczo-Dydaktyczne Logistyki

Oddajemy do użytku inwestycję, która posłuży do prowadzenia badań naukowych oraz szkolenia z zakresu organizacji i kierowania procesami logistycznymi w Siłach Zbrojnych RP, a także w przedsiębiorstwach cywilnych – mówił płk dr hab. Szymon Mitkow, prof. WAT, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarzadzania podczas otwarcia Wojskowego Centrum Badawczo-Dydaktycznego Logistyki. Inwestycja została dofinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

REKLAMA

W nowo powstałym budynku będą się kształcić podchorążowie oraz studenci cywilni kierunku logistyka. Prowadzone tu będą kursy doskonalące dla żołnierzy zawodowych, m.in. w zakresie normalizacji, systemu zapewnienia jakości oraz kodyfikacji wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej i NATO, pozyskiwania sprzętu wojskowego oraz organizacji i zarządzania w oddziale gospodarczym. Realizowane będą również kursy specjalistyczne na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej oraz międzynarodowe, takie jak: „Standardization within NATO” (we współpracy z WCNJiK, NSO), „Combat Readiness Evaluation of Land HQ(s) Units” – CREVAL (we współpracy z NATO School Oberammergau) oraz „LOGFAS Fundamentals and Data Operator course”.

W dwukondygnacyjnym budynku Wojskowego Centrum Badawczo-Dydaktycznego Logistyki znajdują się pomieszczenia laboratoryjne i biurowe oraz sale wykładowe. Sala konferencyjna (z możliwością podziału na dwie mniejsze) może pomieścić 70 osób. Główną część budynku zajmuje hala główna, w której odwzorowano magazyn wysokiego składowania wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. W obiekcie znajdują się sale laboratoryjne z zakresu technologii magazynowania i produkcji, technologii RFID, transportowo-spedycyjne, towaroznawstwa i badań opakowań, logistyki ekonomicznej oraz normalizacji, a także dwie pracownie badań operacyjnych. Działają tu również dwa laboratoria logistyki wojskowej z dostępem do sieci teleinformatycznej Resortu Obrony Narodowej „MILNET-Z” oraz specjalistycznego oprogramowania (m.in. ERP, WMS, TMS, Flexim oraz programu do analizy i wizualizacji danych) i wojskowych systemów informatycznych, takich jak Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej, Pakiet Grafiki Operacyjnej czy LOGFAS.

- Dzięki utworzeniu specjalistycznych pracowni laboratoryjnych badających procesy zachodzące na każdym etapie łańcucha logistycznego z powodzeniem możemy prowadzić działalność badawczą Instytutu Logistyki koncentrującą się wokół zagadnień związanych z teoretycznymi podstawami logistyki w Siłach Zbrojnych RP i gospodarce narodowej, jak również z tworzeniem modeli systemów i procesów logistycznych, badaniem przepływu dóbr fizycznych w systemach logistycznych oraz komplementarnością logistyki w Siłach Zbrojnych i gospodarce narodowej. Dostęp do wojskowych systemów informatycznych i specjalistyczne oprogramowania pozwolą również prowadzić badania przy wykorzystaniu materiałów niejawnych do klauzuli poufne – podkreśla dr inż. Marek Kalwasiński.

Jak zapewnia dyrektor Instytutu Logistyki, infrastruktura nowego budynku będzie sukcesywnie rozwijana. I tak w ramach dotacji celowej MON na 2023 r., w Laboratorium badań opakowań na potrzeby Sił Zbrojnych RP znajdą się trzy nowe stanowiska, które posłużą do badania opakowań transportowych dla celów certyfikacji do materiałów niebezpiecznych na znak UN zgodnie z międzynarodowymi przepisami, do badań opakowań w procesach logistycznych oraz do projektowania nowych wzorów opakowań. W planach jest również zakup drukarki 3D, która umożliwi projektowanie i badanie nowych opakowań gwarantujących dostateczną ochronę produktu przy niższych kosztach wytwarzania.

Oprócz rozwoju posiadanej infrastruktury oraz dalszego wyposażania bazy dydaktycznej i badawczej, w planach Centrum jest również wdrażanie innowacyjnych systemów do zarządzania procesami logistycznymi bazujących na technologii rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości.

Tekst: Ewa Jankiewicz/ rzecznik prasowy WAT