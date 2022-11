Narada byłych szefów BBN-u

Byłych szefów Biura Bezpieczeństwa Narodowego na debatę dotyczącą obecnej sytuacji bezpieczeństwa kraju zaprosił urzędujący od października szef tej instytucji, minister Jacek Siewiera . Do BBN-u przyjechali: Paweł Soloch, Stanisław Koziej, Roman Polko, Marek Siwiec, Tadeusz Bałachowicz i Henryk Goryszewski. – Ci ludzie to pamięć instytucjonalna dotychczasowych prezydentów. Kto nie buduje na przeszłości strategii rozwoju państwa, skazany jest na budowanie od podstaw – mówił przed rozpoczęciem spotkania w BBN-ie Jacek Siewiera . – Nawet jeśli ci ludzie nie mają bieżącego kontaktu z polityką i bieżącymi wyzwaniami, to wnieśli oni istotny wkład w budowę bezpieczeństwa tego państwa – tłumaczył minister na antenie Programu 3 Polskiego Radia.

Zapytany przez dziennikarzy o sytuację bezpieczeństwa na wschodzie Polski, Siewiera odpowiedział, że w ciągu miesiąca zaobserwowano wzrost nielegalnej migracji na pograniczu polsko-białoruskim. Wspomniał także o niepokojących sygnałach z obwodu kaliningradzkiego i budowie zapory na granicy. – Państwo polskie ma oczy zwrócone w tym kierunku – podsumował.

Minister Siewiera przyznał, że wszyscy uczestnicy narady wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach w tym formacie. – To poniekąd symboliczne spotkanie miało również wymiar bardzo praktyczny. Wszyscy jego uczestnicy zgodzili się, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest właściwym miejscem do prowadzenia debaty politycznej o sprawach najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Zwłaszcza w tak szczególnym okresie historii jak ten, w którym aktualnie się znajdujemy, w obliczu wyzwań, które są przed nami w kontekście zimy i przyszłego roku – ocenił podczas konferencji prasowej minister Siewiera. – Wolą pana prezydenta jest, by te spotkania odbywały się stale. Będą one miały również charakter doraźny, tzn. będą przygotowywane w momentach wymagających szczególnej refleksji nad kluczowymi kwestiami bezpieczeństwa państwa – dodał Siewiera.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało wczoraj o tym, że kmdr Jarosław Wypijewski został nowym dyrektorem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN. – Serdecznie gratuluję objęcia nowego stanowiska! Szczerze obiecuję także niewygórowaną ilość wolnego czasu w zamian za sposobność do wielkiej satysfakcji z wykonywanych zadań. Wiem, że jest pan właściwą osobą w tych niełatwych czasach – napisał w mediach społecznościowych minister Jacek Siewiera. Wcześniej Departamentem Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi kierowali m.in. gen. dyw. Dariusz Łukowski oraz gen. dyw. Andrzej Reudowicz.

Do zadań Departamentu należy m.in. monitorowanie bieżącego funkcjonowania sił zbrojnych i przygotowywanie raportów na ten temat dla prezydenta i szefa Biura, analizowanie i przedstawianie wniosków oraz propozycji dotyczących transformacji SZRP, opiniowanie kierunków rozwoju polskiej armii, a także opiniowanie wniosków dotyczących mianowania oficerów na najwyższe stanowiska wojskowe: szefa SGWP, dowódców generalnego, operacyjnego i WOT-u oraz mianowania żołnierzy na pierwsze stopnie oficerskie i stopnie generalskie. Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w BBN-ie opiniuje również wnioski o użycie polskiego wojska na terytorium kraju i poza granicami państwa, organizuje wizyty oraz uroczystości państwowe i wojskowe z udziałem prezydenta RP oraz szefa BBN-u. Przygotowuje też pod względem merytorycznym posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Kmdr Jarosław Wypijewski przez ostatnie trzy lata kierował zespołem w Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a wcześniej, tzn. w latach 2018–2019, był komendantem Portu Wojennego w Gdyni. Oficer służył też w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwie Marynarki Wojennej. Dwukrotnie służył w składzie PKW w Afganistanie oraz podczas misji ONZ-etu w Syrii.

Kmdr Wypijewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Akademii Marynarki Wojennej oraz Akademii Sztuki Wojennej.