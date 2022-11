Luka w myśliwskiej flocie. Ale nie na niebie

4 listopada Rumunia kupiła 32 używane myśliwce F-16 od Norwegii. Tego samego dnia bułgarski parlament wyraził zgodę na zakup drugiej partii ośmiu nowych „szesnastek” w Stanach Zjednoczonych. Państwa wschodniej flanki NATO, które wciąż odkładały wymianę sowieckich myśliwców na zachodnie maszyny, teraz przyspieszają. Po wybuchu wojny w Ukrainie sytuacja zrobiła się szczególnie pilna. Problem najbardziej dotknął Bułgarię i Słowację, które korzystają z odrzutowców MiG-29. Ale z zakupami musiała przyspieszyć również Rumunia, wciąż użytkująca zmodernizowane na przełomie wieków myśliwce MiG-21.

W październiku Bułgaria zawarła z Polską porozumienie, które zakłada, że nasz kraj wyremontuje sześć silników w bułgarskich MiG-ach, a dwa sprzeda Bułgarom. Dzięki temu będą mogli z tych maszyn korzystać do końca przyszłego roku. Nie załatwia to jednak problemu ochrony bułgarskiej przestrzeni powietrznej, bo nowe myśliwce pojawią się dopiero za kilka lat. Władze w Sofii zwróciły się więc do zaprzyjaźnionych państw – Francji, Izraela, Stanów Zjednoczonych i Szwecji – z formalnym pytaniem o możliwość wyleasingowania bojowych odrzutowców już w 2023 roku. Minister obrony Dimitar Stojanow przyznał, że jedną z opcji ma być odkupienie tych samolotów po zakończeniu leasingu.

Francuzi zaoferowali już Bułgarom swoje Mirage 2000-5, a Szwedzi zakup dziesięciu Gripenów C/D. Jednak szef bułgarskiego sztabu generalnego adm. Emil Eftimow przyznał, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wyleasingowanie wielozadaniowych F-16. A te mają Izrael i USA. Pomysł ma solidne uzasadnienie. Bułgaria zamówiła bowiem w 2019 roku sześć nowych myśliwców F-16C Block 70 i dwa dwumiejscowe F-16D Block 70. Samoloty mają być dostarczone w 2025 roku, choć w pierwotnym harmonogramie była mowa o 2023. Amerykanie tłumaczą zwłokę opóźnieniami w produkcji z powodu pandemii COVID-19. A do tego trzeba doliczyć co najmniej kolejne dwa lata zanim nowe F-16 osiągną gotowość operacyjną.

Zwolennikami amerykańskich myśliwców byli od dawna prozachodni bułgarscy politycy, którzy chcą zamówić dodatkowe osiem maszyn. Zakup ten kontestowali parlamentarzyści o sympatiach prorosyjskich, ale we wrześniu bułgarski rząd go zatwierdził. – Mamy stare radzieckie samoloty, których nie możemy utrzymać z powodu problemów, jakie pojawiły się po konflikcie w Ukrainie – tłumaczył minister Stojanow, nawiązując m.in. do sankcji na sprzedaż części z Rosji. W efekcie 4 listopada bułgarski parlament wydał zgodę na tę transakcję. Według amerykańskiej Defense Security Cooperation Agency miałaby ona dotyczyć czterech F-16C i czterech F-16D. Jeśli Bułgarzy chcą sfinalizować umowę o wartości około 1,3 mld dolarów na korzystnych warunkach proponowanych przez stronę amerykańską, musi ona zostać podpisana do 15 grudnia. Wtedy dostawy kolejnych ośmiu F-16 miałyby rozpocząć się w 2027 roku. Niewykluczone, że ostatecznie umowy zakupu nowych amerykańskich myśliwców oraz leasingu używanych zostaną dopięte w tym samym czasie.