Sześć medali mistrzostw Polski dla panczenistki i sztangistów

Podwójnym mistrzostwem Polski i dwoma srebrnymi medalami rozpoczęła nowy sezon w łyżwiarstwie szybkim szer. Karolina Bosiek z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i Klubu Sportowego Pilica Tomaszów Mazowiecki. Panczenistka na torze, na którym trenuje na co dzień, podczas 37. edycji mistrzostw Polski na dystansach była bezkonkurencyjna w biegu na 1500 m oraz w biegu masowym. Z kolei tytuły wicemistrzowskie wywalczyła na dystansie 500 i 1000 m.

REKLAMA

Mistrzostwa w Tomaszowie Mazowieckim oprócz medalistów wyłoniły również reprezentantów Polski na pierwsze w nowym sezonie zawody o Puchar Świata, które w dniach 11–13 listopada odbędą się w norweskim Stavanger i 18–20 listopada w holenderskim Heerenveen. Miejsce w kadrze na inauguracyjne starty w PŚ świetnym występem w Arenie Lodowej zapewniła sobie szer. Karolina Bosiek.

Sztangiści natomiast o medale mistrzostw Polski rywalizowali w Nowym Tomyślu. W mieście w województwie wielkopolskim sporo radości dostarczył miejscowym kibicom sztangista z klubu Budowlani Kucera Nowy Tomyśl st. szer. Piotr Kudłaszyk. Nowo wcielony do CWZS-u zawodnik zdobył złoto w kategorii do 73 kg. Triumfował w dwuboju z wynikiem 301 kg. Po srebro sięgnął Kacper Urban z Budowlanych Opole, który w rwaniu i podrzucie uzyskał łączny rezultat 295 kg. Z kolei w kategorii do 81 kg na najwyższym stopniu podium stanął st. szer. Łukasz Łęgowski, żołnierz wojsk obrony terytorialnej i zawodnik Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz – Podnoszenie Ciężarów. Złoty medalista triumfował z wynikiem 305 kg i o 11 kg wyprzedził Kacpra Badziągowskiego z Tarpana Mrocza.