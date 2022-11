ZaśpiewajMY dla Niepodległej!

W przeddzień 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Wojskowa Akademia Techniczna zaprasza do świętowania poprzez wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i wojskowych z udziałem Chóru Akademickiego WAT pod dyrekcją dr Joanny Korczago.

Koncert „ZaśpiewajMY” odbędzie się w środę 9 listopada 2022 o godz. 19.30 w sali kinowej Klubu Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A. Wstęp wolny.

„Podczas tego szczególnego wydarzenia muzycznego będziemy mogli przypomnieć i razem zaśpiewać często zapomniane pieśni patriotyczne, powstańcze i wojskowe, które towarzyszyły naszym rodakom w czasie walk o wolność i niepodległość Ojczyzny. To okazja, by radośnie uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości, jak również poprzez wspólne śpiewanie tych pieśni przywołać w pamięci wszystkich narodowych, często bezimiennych bohaterów i oddać im szacunek i hołd. W repertuarze znajdą się takie utwory jak Warszawianka, Szara piechota, O mój rozmarynie czy Pałacyk Michla. Serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania” – mówi dr Joanna Korczago, dyrektor artystyczna Chóru Akademickiego WAT.