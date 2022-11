Jesienne szkolenie poligonowe marynarzy

Do głównych umiejętności, które od 25 września do 15 października doskonalili na poligonie w Ustce saperzy 43 bsap FOW należały m.in. prace minerskie w gruntach, rozbudowa inżynieryjna terenu, budowa i pokonywanie zapór oraz szkolenie ogniowe. Głównym celem szkolenia było doskonalenie nabytych umiejętności pododdziałów w samodzielnym wykonywaniu zadań wsparcia inżynieryjnego. Żołnierze kompanii saperów ćwiczyli sporządzanie ogniowych i elektrycznych sieci wybuchowych, wykonywanie ukryć oraz zapór inżynieryjnych z wykorzystaniem bojowych środków minersko-zaporowych na lądzie, natomiast kompania techniczna doskonaliła swoje umiejętności w zakresie rozbudowy inżynieryjnej terenu.

Huk, dym, ogień, zniszczone cele i setki sztuk wystrzelonej amunicji - to za to efekt działań przeciwlotników 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego z Ustki, którzy od 17 do 29 października brali udział w zgrupowaniu poligonowym Wojsk Obrony Przeciwlotniczej DGRSZ na CPSP Ustka. W czasie zajęć taktycznych z wykorzystaniem amunicji bojowej przeciwlotnicy prowadzili strzelania bojowe według określonych zadań ogniowych do celów powietrznych poruszających się na różnych wysokościach i odległościach. W szkoleniu, które odbywało się zarówno w ciągu dnia jak i w godzinach nocnych, uczestniczyły także drużyny przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych GROM. Kulminacyjnym, a zarazem najbardziej widowiskowym epizodem szkolenia poligonowego było wykonanie zadania ogniowego z armat kalibru 57 mm – S-60MB z systemem kierowania ogniem WD-95 Blenda.

Szkolenia poligonowe są stałym elementem systemu szkolenia sił 3 Flotylli Okrętów. Pozwalają na przygotowania jednostek 3 FO do realizacji zadań zgodnie z ich przeznaczeniem, a także stanowią przygotowanie do działań w warunkach bojowych.

43 Batalion Saperów FOW stacjonuje na Półwyspie Helskim w miejscowości Rozewie. Jego głównym zadaniem jest wsparcie inżynieryjne działań sił 3 FO, między innymi stawianie zapór inżynieryjnych, wykrywanie i likwidacja niewybuchów, utrzymywanie infrastruktury baz morskich, organizacja punktów poboru i oczyszczania wody, likwidacja zniszczeń i rozpoznanie inżynieryjne sił przeciwnika, a także rozpoznanie i likwidacja skażeń.

9 Dywizjon Przeciwlotniczy jest oddziałem taktyczno-ogniowym przeznaczonym do osłony stanowisk dowodzenia, baz morskich, punktów manewrowego bazowania oraz innych obiektów Marynarki Wojennej. Dywizjon jest zdolny samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi środkami przeciwlotniczymi zwalczać cele powietrzne pojedyncze oraz grupowe, lecące z dowolnego kierunku na małych i średnich wysokościach niezależnie od warunków atmosferycznych, pory roku i doby.

Tekst: Sekcja Prasowa 3 FO