Zmiany w dodatkach dla poszkodowanych

Według danych resortu obrony status weterana poszkodowanego, przyznany na podstawie decyzji szefa MON-u, ma obecnie ponad 830 osób. Nie wszyscy jednak na mocy obowiązujących przepisów są uprawnieni do otrzymania dodatku. To dlatego, że przysługuje on wyłącznie tym, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką. – W praktyce obecne przepisy powodują podział na lepszych i gorszych weteranów poszkodowanych . Bo ci, których zdrowie ucierpiało podczas misji, ale uszczerbek na zdrowiu pozwala im wciąż służyć, nie mogą ubiegać się o pieniądze z tego tytułu – mówi st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Kloc , prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju.

Ministerstwo Obrony Narodowej, wsłuchując się w postulaty zgłaszane przez środowisko, postanowiło podjąć prace nad zmianą przepisów w tej sprawie. Nowe rozwiązania, zawarte w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa, są na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Zakładają one rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do dodatku. W praktyce otrzymają go także ci weterani poszkodowani, którzy pracują lub służą w wojsku. – To na pewno krok w dobrym kierunku. Szacunkowo taki dodatek otrzymuje obecnie około 60% weteranów poszkodowanych, więc po zmianach kolejne 40% zyska to uprawnienie, w tym zwłaszcza ci, którzy w wojsku służą np. na stanowiskach „zdolny z ograniczeniami” – ocenia prezes Kloc.

Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura. Jego wysokość jest zaś uzależniona od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań w ramach działań poza granicami państwa.

W przypadku uszczerbku od 1% do 9% dodatek wynosi 5% podstawy wymiaru, potem odpowiednio: od 10% do 20% uszczerbku – 10%, od 21% do 30% uszczerbku – 20%, od 31% do 40% uszczerbku – 40%, od 41% do 50% uszczerbku – 50%, od 51% do 60% uszczerbku – 80%, od 61% do 70% uszczerbku – 100%, od 71% do 80% uszczerbku – 110%, od 81% do 90% uszczerbku – 120%, powyżej 90% uszczerbku – 130%.