Monarchia to symbol Wielkiej Brytanii

Wydarzeniem, które pokazało przywiązanie Brytyjczyków do takich wartości, jak tradycja, profesjonalizm i doskonała organizacja według określonych wcześniej procedur, były uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II oraz proces wstępowania na tron jej następcy króla Karola III. – Elżbieta II była fenomenem, który łączył Imperium Brytyjskie z czasów II wojny światowej ze współczesnością. Zaczęła swoje panowanie w momencie, gdy światem rządzili „faceci w cylindrach”, którzy nie wyobrażali sobie kobiet w takiej roli – mówił Bohatkiewicz. Jak zaznaczył redaktor TVP, ogromna większość poddanych nie pamiętała innego władcy. Elżbieta II zasiadała na tronie przez 70 lat i jej śmierć była szokiem dla całego społeczeństwa. – A mimo to wszystko zostało zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach i każdy element wielodniowych uroczystości przebiegł bez zakłóceń – dodał.

Tradycja, poszanowanie standardów i perfekcyjne planowanie to wartości, które są siłą Brytyjczyków – zgodzili się uczestnicy debaty z cyklu „Strategicznie o…”. Spotkanie odbyło się w piątek w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie i dotyczyło brytyjskiej monarchii. Jego organizatorem było Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej.

O kulisach organizacji tego typu wydarzeń opowiadał Alistair Harrison, marszałek korpusu dyplomatycznego w Biurze Lorda Chamberlaina. – Przygotowania do pogrzebu władcy ruszają niemal natychmiast po objęciu przez niego władzy. I taki plan jest regularnie weryfikowany i modyfikowany – opowiadał dyplomata. – Swego czasu książę Filip, mąż Elżbiety II, zażartował, że jego pogrzeb tak długo się przygotowuje, że umrzeć zdążyła już większość planowanych gości – dodał Harrison.





Śmierć monarchy to nie tylko wydarzenie o charakterze rodzinnym, lecz także społecznym i państwowym. Wraz z odejściem Elżbiety II uruchomiona została operacja „London Bridge”. Jej procedury obejmowały zarówno dwór królewski, jak i władze państwowe, samorządowe, kościelne, służby mundurowe, wojsko oraz media. Scenariusz wydarzeń na wypadek śmierci królowej był modyfikowany przez cały czas jej panowania. To także pokazuje, jak wielkie znaczenie dla organizacji życia społecznego w Wielkiej Brytanii mają planowanie i procedury, ale też umiejętność elastycznego dopasowania do zmieniającej się sytuacji.

Pełny zapis spotkania można obejrzeć na kanale YouTube Akademii Sztuki Wojennej.

Organizatorem cyklu „Strategicznie o…” jest Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej, think tank działający przy Akademii Sztuki Wojennej. Jego głównym zadaniem jest usprawnienie systemu komunikacji społecznej i strategicznej w Wojsku Polskim oraz wypracowanie narzędzi niezbędnych resortowi obrony narodowej i siłom zbrojnym do walki na froncie walki informacyjnej. Poprzednia debata “Strategicznie o…” dotyczyła ukraińskich wojsk obrony terytorialnej.