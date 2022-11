„Mewa” blisko finiszu

„Mewa”, trzeci z niszczycieli min projektu 258, ma zostać przekazana marynarce wojennej do końca roku. Tymczasem gdańska stocznia Remontowa Shipbuilding przygotowuje się już do budowy kolejnych okrętów tego typu. Kupiła m.in. komplet materiałów hutniczych, systemy napędowe i pojazdy podwodne.

„Mewa” na Bałtyku to teraz częsty widok. We wrześniu na okręcie dobiegły końca prowadzone przez stocznię próby morskie. Niedługo potem na pokład weszła komisja powołana przez Agencję Uzbrojenia. Tym samym rozpoczęły się próby zdawczo-odbiorcze, które stanowią ostatni etap przed przekazaniem jednostki marynarce wojennej. Specjaliści przyglądają się zachowaniu okrętu na morzu i działaniu poszczególnych systemów. „Mewa” powinna trafić do zamawiającego jeszcze w tym roku. Grzegorz Landowski, dyrektor ds. komunikacji Remontowa Holding, wymienia nawet datę – 30 listopada. Nieco ostrożniejszy jest jednak ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik Agencji Uzbrojenia. – Prace chcielibyśmy zakończyć w grudniu, ale dokładnego terminu nie sposób dziś określić. Wiele zależy choćby od pogody i warunków panujących na Bałtyku – wyjaśnia.

„Mewa” to trzeci niszczyciel min typu Kormoran II (projekt 258). 28 listopada 2017 roku biało-czerwona bandera po raz pierwszy załopotała nad prototypową jednostką ORP „Kormoran”. Z kolei w sierpniu tego roku marynarce wojennej został przekazany drugi z Kormoranów – „Albatros”. Jest to pierwszy okręt serii, który od prototypu różni się nieco wyposażeniem. Załoga poznaje jednostkę i czeka na oficjalne wcielenie jej do służby. Konkretna data podniesienia bandery nie jest jeszcze podana. W mediach pojawił się jednak ostatnio termin 28 listopada. Oznaczałoby to, że „Albatros” podobnie jak „Kormoran” dołączyłby do sił morskich w rocznicę odtworzenia polskiej marynarki wojennej.