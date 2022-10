MESKO laureatem konkursu Dziennika Gazety Prawnej

Należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka MESKO S.A. laureatem Konkursu „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” w kategorii „Polska Marka” w sektorze BEZPIECZEŃSTWO Dziennika Gazety Prawnej.

MESKO S.A. zostało nagrodzone w konkursie Dziennika Gazety Prawnej „Nie ma przyszłości bez przedsiębiorczości” w kategorii „Polska Marka” w sektorze BEZPIECZEŃSTWO. Nagrody zostały wręczone w trakcie uroczystej Gali 26 października.

W tym roku to szczególne wyróżnienie trafiło do rąk Prezes Zarządu MESKO S.A. Elżbiety Śreniawskiej, która wspiera działania zmierzające do budowania marki MESKO w kraju oraz poza jego granicami poprzez m. in. wdrażanie w Spółce nowoczesnych technologii i poszerzanie współpracy z uczelniami wyższymi z całego kraju.