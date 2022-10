Wojsko pomaga medykom

Zgodę na nieodpłatną pomoc wojska wydał podsekretarz stanu w MON-ie. – W przedsięwzięcie zostali zaangażowani żołnierze i sprzęt z jednostek bezpośrednio podległych 1 Pomorskiej Brygadzie Logistycznej: 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu i 2 Batalionu Logistycznego – wymienia kpt. Justyna Kwiatkowska, oficer prasowy 1 BLog. Do przewozu ważącego kilkanaście ton kontenerowego tomografu wykorzystano wojskowy zestaw niskopodwoziowy, a także pojazdy pilotujące i pojazd do regulacji ruchu. Za załadunek i rozładunek sprzętu odpowiadały firmy cywilne.

REKLAMA

– Załadunek kontenera rozpoczął się wczoraj o godzinie 17.00 i zajął trzy godziny. To bardzo delikatny i drogi sprzęt. Trzeba było odpowiednio go przygotować do transportu i dobrze zabezpieczyć. Żołnierze wyruszyli z Ciechocinka około godziny 20.00 i dotarli do szpitala w Mogilnie o 2.00 w nocy – dodaje kpt. Kwiatkowska.

Kontenerowy tomograf komputerowy był używany w 22 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku, gdzie w czasie pandemii koronawirusa uruchomiono szpital tymczasowy dla pacjentów z COVID-19. Według opinii lekarzy, tomograf kontenerowy umożliwia przeprowadzenie pełnej diagnostyki pacjentów z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego i sprawdza się m.in. w diagnostyce płuc.

22 Wojskowy Szpital przejdzie niedługo inwentaryzację i nie będzie przez jakiś czas dostępny dla pacjentów. Dlatego też wojewoda kujawsko-pomorski zdecydował o przekierowaniu tomografu do szpitala w Mogilnie.

To nie pierwszy raz, kiedy wojskowi logistycy z Bydgoszczy pomagają medykom. Żołnierze 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej podczas pandemii koronawirusa transportowali na duże odległości środki do dezynfekcji, środki ochronne, butle z tlenem czy szczepionki. Dystrybuowali także pomoc humanitarną i pomagali w budowie tymczasowych szpitali.

Obecnie wojskowi nadal realizują zadania związane z transportem sprzętu i ludzi na duże odległości. Tylko w tym roku logistycy z Bydgoszczy przejechali 3 mln km i przewieźli 340 tys. t środków materiałowych i ciężkiego sprzętu. 1 BLog zabezpiecza jednostki wojskowe na terenie kraju i dba o zaopatrzenie żołnierzy w rejonie misji.