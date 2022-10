Przygotowują Cougary na potrzeby polskiej armii

Zakres prac dostosowania pojazdów do wymagań Sił Zbrojnych RP oraz polskich przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym przewiduje m.in.:

• ocenę stanu technicznego każdego pojazdu,

• demontaż niektórych elementów,

• przygotowanie powierzchni do malowania,

• prace lakiernicze celem zmiany kamuflażu,

• adaptacja systemów łączności,

• złożenie pojazdów,

• montaż kierunkowskazów i reflektorów świateł mijania,

• montaż uchwytów na wyposażenie dodatkowe pojazdów i broń osobistą żołnierzy,

• obsługiwanie okresowe obejmujące wymianę filtrów i płynów eksploatacyjnych,

• smarowanie sprzętu w punktach smarowniczych,

• badania diagnostyczne,

• rejestracja pojazdów i montaż tablic rejestracyjnych.

Efektem końcowym jest badanie techniczne, które dopuszcza pojazd do ruchu drogowego. Dopiero w tym momencie Cougary, dostosowane do krajowych wymagań, przekazywane są użytkownikom.



Amerykański wielozadaniowy transporter opancerzony Cougar to pojazd wojskowy z napędem 4x4, przeznaczony dla pododdziałów inżynieryjno – saperskich. MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) cechuje się zwiększoną odpornością na wybuchy min oraz ataki z zasadzki. Odporność ta wynika m. in. ze specyficznej konstrukcji kadłuba pojazdu, którego podwozie uformowane jest w kształcie litery „V” i jest silnie opancerzone.

Pojazdy COUGAR 4x4 wchodzą w skład najlżejszej kategorii pojazdów MRAP, obejmującej konstrukcje MRUV (Mine Resistant Utility Vehicle). Przeznaczone są do realizacji zadań patrolowych, konwojowania oraz transportu obsług broni zespołowej. Pojazdy posiadają silnik o mocy 330 KM oraz automatyczną przekładnię. Charakteryzują się napędem 4x4 oraz odpornością przeciwminową na poziomie 7 kg TNT pod kadłubem i 14 kg TNT pod kołem. Prędkość maksymalna pojazdu wynosi 88-105 km/h, a jego zasięg to 670 km. Wysokość pojazdu to 2,6 m, szerokość wynosi 2,7 m, a jego długość to 5,9 m. Dopuszczalna masa całkowita (DMC) wynosi 17,2 t, a jego ładowność to 2,7 t. Pojazdy przeznaczone są do transportu 2 członków załogi i 4 żołnierzy desantu.

Tekst: kpt. Justyna Kwiatkowska