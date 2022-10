Prezes Zarządu MESKO laureatką konkursu Polski Przedsiębiorca 2021

Prezes Zarządu MESKO S.A. Elżbieta Śreniawska została nagrodzona w konkursie „Polski Przedsiębiorca 2021 Gazety Polskiej Codziennie” w kategorii ESKSPORTER. Uroczysta Gala, podczas której laureaci otrzymali specjalne statuetki, odbyła się w Warszawie 24 października.

Odbierając statuetkę Elżbieta Śreniawska powiedziała, że przyznana nagroda jest rezultatem pracy całej załogi MESKO S.A. - spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. - Za tym sukcesem stoją wszyscy pracownicy. To dzięki ich zaangażowaniu, determinacji oraz kompetencjom i umiejętnościom w MESKO jest wytwarzany sprzęt na światowym poziomie, który z powodzeniem konkuruje na międzynarodowych rynkach. O jakości naszych wyrobów świadczy fakt, że znajdują one odbiorców na całym świecie, a ich niezawodność została przetasowana podczas trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Z tego miejsca bardzo dziękuję całej załodze MESKO, ponieważ to ona zapracowała na to wyróżnienie - powiedziała Elżbieta Śreniawska.

Prezes Zarządu MESKO przypomniała, że jednym z hitów eksportowych firmy są Przenośne Przeciwlotnicze Zestawy Rakietowe Piorun, które zyskały światową renomę i cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem poza granicami Polski. Niedawno spółka podpisała umowy na ich sprzedaż do USA oraz Estonii. To jednak nie koniec, ponieważ przygotowywane są kolejne.