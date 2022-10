Walka o dwie belki rozpoczęta

30 kandydatów z trzech województw walczy o pierwszy stopień podoficerski. Gospodarzem kursu podoficerskiego SONDA jest 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Za żołnierzami intensywny weekend, który spędzili we Włościejewkach.

Kapralami mogą zostać tylko najlepsi żołnierze. Właśnie dlatego muszą zaliczyć zajęcia „leadership” – czyli z przywództwa. W tym celu, starsi podoficerowie dowództwa (SPD) zorganizowali zajęcia w European Security Academy we Włościejewkach. Żołnierze działali w dwunastoosobowych sekcjach. Każdy z nich musiał pokazać się z jak najlepszej strony w roli dowódcy a to oznacza, że na zespół należy spojrzeć jak na jedno ogniwo a nie jak pojedynczy żołnierz. Rolą dowódcy jest motywowanie swojej drużyny i precyzyjne stawianie zadań. O stopień podoficerski w Wielkopolsce walczą żołnierze terytorialnej służby wojskowej z 12 WBOT, 7 PBOT oraz 14 ZPBOT. Nad ich wyszkoleniem czuwają instruktorzy oraz Starsi Podoficerowie Dowództwa wielkopolskiej brygady.

Aby dostać się na kurs podoficerski SONDA, trzeba wykazać się wiedzą, chęciami i sprawnością fizyczną. Wszystkie te cechy poddawane są nieustannej weryfikacji podczas kursu. Oznacza to, że wszyscy muszą walczyć do końca. Kandydaci mają zostać w przyszłości dowódcami drużyn i sekcji a to oznacza, że będą odpowiadać za swoich żołnierzy i stawiać im zadania. W tej chwili sprawdzamy ich zdolności przywódcze – tłumaczy st. chor. szatab. Jacek KAŹMIERCZAK, starszy podoficer dowództwa 12. WBOT, organizator kursu.