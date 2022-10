Nowy dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa MON

Obowiązki dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Obrony Narodowej objął pan Dominik Rozdziałowski.

Dominik Rozdziałowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlowej oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach z zakresu informatyki, elektroniki i telekomunikacji. W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie obronił pracę podyplomową z zakresu cyberprzestępczości w sektorze bankowym. Podjął służbę w policji specjalizując się w rozpoznawaniu, zapobieganiu oraz zwalczaniu cyberprzestępczości. Pełnił funkcję Naczelnika Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, był Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. utworzenia struktur do walki z Cyberprzestępczością i Dyrektorem Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Wykładał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej czy Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Jest biegłym sądowym z zakresu informatyki, przestępczości internetowej czy ochrony znaków towarowych i własności przemysłowej, automatów do gier w tym hazardowych.