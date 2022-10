Rosomak dłużej w Polsce

Podwozie Rosomaków posłużyło również do opracowania pojazdów przeznaczonych dla innego rodzaju wojsk – artylerii. W ten sposób stworzono m.in. automatyczne 120-milimetrowe moździerze Rak i wozy dowodzenia do tychże komponentów ogniowych, a także artyleryjskie wozy rozpoznawcze.

Polskie siły zbrojne używają Rosomaków od 2004 roku. To dziś podstawowy pojazd jednostek zmotoryzowanych, w linii jest przeszło 800 wozów. Najwięcej – ponad 360 – jest Rosomaków uzbrojonych w wieżę Hitfist-30P . Poza nimi w brygadach zmechanizowanych wojsk lądowych znajdują się m.in. Rosomaki w wersji podstawowej (nieuzbrojone), wozy ewakuacji medycznej, wozy dowodzenia, wozy pomocy technicznej, pojazdy przeznaczone do transportu załóg obsługujących wyrzutnie przeciwpancernych pocisków Spike ( tzw. spajkowozy ).

Umowa licencyjna między spółką Rosomak SA a fińską firmą Patria na produkcję i sprzedaż kołowych transporterów opancerzonych została przedłużona do końca 2028 roku. Umożliwi to spółce należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej realizację kontraktów na dostawę dla Wojska Polskiego m.in. artyleryjskich wozów rozpoznawczych, wozów pomocy technicznej oraz wozów rozpoznania skażeń.

Rosomak to pojazd, który powstał w oparciu o fińską konstrukcję. W kwietniu 2003 roku polski rząd podpisał kontrakt z fińską firmą Patria na produkcję transporterów w naszym kraju. Na podstawie umowy nabył prawa do wytwarzania i sprzedaży tej konstrukcji na dziesięć lat. W 2013 roku kontrakt został przedłużony o kolejną dekadę, czyli do 2023 roku.

Kilka dni temu firma Rosomak SA, która zajmuje się produkcją transporterów, poinformowała, że podpisała aneks do umowy z 2013 roku przedłużający licencję do końca grudnia 2028 roku. „Wydłużenie okresu obowiązywania licencji umożliwi spółce Rosomak SA realizację zgodnie z przyjętymi harmonogramami umów na dostawy wersji specjalistycznych KTO, w tym m.in. artyleryjskich wozów rozpoznawczych, wozów pomocy technicznej oraz wozów rozpoznania skażeń. Możliwe będzie również podpisanie kolejnych, aktualnie negocjowanych, kontraktów m.in. na wozy dowodzenia oraz wozy ewakuacji medycznej, których termin realizacji będzie zawierał się w czasie obowiązywania licencji” – podkreślają w komunikacie przedstawiciele spółki, która należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.