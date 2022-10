Forum Innowacyjności Sił Zbrojnych

– Druga odsłona Forum Innowacyjności SZ RP ma za zadanie zapoznać przedstawicieli Sił Zbrojnych RP, nauki, instytutów badawczych, a także podmiotów zbrojeniowych z nowymi narzędziami innowacyjnymi uruchamianymi w NATO, takimi jak akcelerator innowacji obronnych NATO DIANA oraz Fundusz Innowacji NATO, a także z modelami innowacji obronnych stosowanych w krajach, gdzie współpraca resortów obronnych z funduszami venture capital, akceleratorami innowacyjności i start-upami jest już codziennością – wyjaśniał w wystąpieniu otwierającym Forum Innowacyjność SZ RP, płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej.

Wiceminister Marcin Ociepa podkreślał, że polityka innowacyjności sił zbrojnych powinna mieć trzy wymiary – globalny, bałtycki i publiczny. – Globalna, bo nie powinno się ograniczać innowacji do jednej uczelni, jednego kraju czy jednego kontynentu. Powinniśmy zdecydowanie stawiać na umiędzynarodowienie naszej innowacyjności na rzecz obronności – mówił. – Potrzebujemy wymiany doświadczeń i wspólnego wysiłku. Chcemy zapytać naszych gości, jak to robicie, jak rozkładacie akcenty, jakie są wasze priorytety. Pytamy w nadziei, że dojdziemy do konkluzji, że to są nasze wspólne cele – dodał.

Wyjaśniając bałtycki wymiar innowacyjności wiceminister wskazał, że po rozszerzeniu NATO o Szwecję i Finlandię, Bałtyk będzie „prawie” morzem wewnętrznym Paktu. Kluczowe jest tutaj słowo „prawie”. – Rosja się z Bałtyku nie wycofuje. Nie tylko jest tam obecna w Królewcu, ale także w Petersburgu, byłej stolicy kraju. Wobec rozszerzenia NATO o Szwecję i Finlandię należy spodziewać się zwiększonej aktywności Rosji na Bałtyku, także takiej poniżej progu wojny – wskazywał. Dlatego jego zdaniem, kluczowe jest rozwijanie zdolności marynarki wojennej, ale także zdolności krajowego systemu bezpieczeństwa do ochrony morskiej infrastruktury krytycznej i portów. – Chcemy zachęcić przemysł i świat nauki do wysiłku w tym obszarze – podkreślał Marcin Ociepa.

Odnosząc się natomiast do publicznego wymiaru innowacyjności obronnych, wiceszef MON-u wyjaśniał, że Wojsko Polskie musi się bardziej otworzyć na cywilne uczelnie i instytuty badawcze oraz na przemysł. – W myśl zasady, wszystkie ręce na pokład dla obronności – dodał.

Przyspieszyć procedury

Forum podzielone zostało na trzy panele dyskusyjne – pierwszy pt. „Razem dla innowacyjności. Współpraca pomiędzy siłami zbrojnymi a start-upami”. Drugi pt. „Rola sztucznej inteligencji w cyberbezpieczeństwie”. Trzeci pt. „Akcelerator DIANA, czyli przyspieszamy rozwój nowych i przełomowych technologii”.

W pierwszym z nich wzięli udział: Tiina Uudeberg, podsekretarz ds. planowania obronnego z Ministerstwa Obrony Estonii; James Appathurai, zastępca asystenta Sekretarza Generalnego NATO ds. pojawiających się wyzwań w obszarze bezpieczeństwa; Stéphane Moinard, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej z francuskiej Agencji Innowacji Obronnych (AID) oraz Dominik Andrzejczuk z Atmos Ventures. Eksperci byli zgodni w swojej diagnozie najważniejszych problemów w opracowywaniu nowoczesnych technologii na rzecz obronności. Stéphane Moinard wskazywał, że kluczowe jest przyspieszenie nie tyle badań, co komercjalizacji ich efektów, czyli zamiany pomysłów w gotowe produkty, których potrzebuje wojsko. – Nie możemy czekać długo na efekty, bo dostaniemy produkty przestarzałe już w momencie wprowadzania ich do służby – wskazywał.

James Appathurai wskazywał, że NATO stara się znaleźć odpowiedź zarówno na zbyt skomplikowane procedury zakupowe, jak i stara się zorganizować niezbędne na ten cel pieniądze. – Akcelerator innowacji obronnych NATO DIANA pozwoli nam kontraktować nowoczesne rozwiązania w prorozwojowych start-upach, a pieniądze na kosztowne badania pochodzić będą z Funduszu Innowacji NATO – komentował.