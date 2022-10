K239 Chunmoo dla Wojska Polskiego

Wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził dziś umowę na 288 samobieżnych wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo dla Wojska Polskiego. – To bardzo dobra i sprawdzona broń – mówił szef MON-u. Dostawy sprzętu mają rozpocząć się w przyszłym roku. Tymczasem w drodze do Polski są już pierwsze armatohaubice K9 i czołgi K2, które wojsko kupiło w Korei Południowej w lipcu.

Wicepremier wyjaśnił, że na mocy dokumentu do Wojska Polskiego trafi w sumie 288 wyrzutni K239 Chunmoo. Są to samobieżne kołowe wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, które mogą strzelać pociskami o różnym kalibrze. Możliwości koreańskiej broni są zdaniem ekspertów porównywalne z amerykańskimi HIMARS-ami. Chunmoo jest wyposażona w dwa kontenery, w każdym może mieć sześć rakiet kalibru 239 mm o zasięgu około 80 km lub pocisk balistyczny o zasięgu około 290 km. – To bardzo dobra i sprawdzona broń. Naszym wspólnym sukcesem jest to, że pierwszy dywizjon zostanie nam dostarczony już w przyszłym roku – podkreślił Mariusz Błaszczak. Dodał, że pierwsze 18 wyrzutni trafi do jednostek podległych 18 Dywizji Zmechanizowanej, co oznacza, że będą broniły wschodniej flanki NATO.



Film: MON

K239 Chunmoo zostaną zintegrowane z pojazdami Jelcz, które są produkowane przez zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej, będą także wyposażone w polskie systemy łączności i system zarządzania polem walki Topaz. Gotowość operacyjną osiągną w przyszłym roku.

To już kolejne w ostatnich miesiącach zakupy Wojska Polskiego w Korei Południowej. W lipcu podpisano bowiem umowę na dostawy tysiąca czołgów K2 i 672 haubic K9. Pierwsze 24 armatohaubice i 10 czołgów wyruszyły dziś drogą morską do Polski i jeszcze w tym roku trafią do żołnierzy WP. – Ta współpraca dowodzi tego, że nasz kraj i Korea Południowa mogą zadbać o pokój na świecie poprzez wzmacnianie sił zbrojnych i realizowanie doktryny Sojuszu Północnoatlantyckiego dotyczącej odstraszania – zaznaczył wicepremier Błaszczak.

O relacjach z Polską mówili także przedstawiciele Korei Południowej, którzy wzięli udział w uroczystości. – Nasza współpraca dotycząca przemysłu odbywa się w niezwykle szybkim tempie i opiera się na wzajemnym zaufaniu. Dzięki temu nasze armie i ministerstwa będą wspólnie działać na rzecz pokoju – powiedział Dongjoon Yoo Lim, wiceminister obrony ds. zarządzania siłami i zasobami Republiki Korei. – Chcemy nie tylko sprzedać Polsce broń, chcemy być jej prawdziwym partnerem, a w przyszłości partnerem całego NATO – dodał Il Sung, wiceminister Agencji Planowania Zakupów Obronnych.