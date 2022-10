Wizyta szefa Sejmowej Komisji Finansów Publicznych w Pionkach

Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Andrzej Kosztowniak zapoznał się z postępem prac przy budowie Państwowej Wytwórni Prochu w Pionkach.

W Pionkach trwa budowa Państwowej Wytwórni Prochu, która powstaje w miejscu przedwojennego zakładu. Inwestorem jest spółka MESKO S.A. w Skarżysku - Kamiennej. Ze stanem realizacji prac budowlanych zapoznał się Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, poseł Andrzej Kosztowniak. Parlamentarzyście towarzyszyli m. in. Prezes Zarządu MESKO S.A Elżbieta Śreniawska oraz Członek Zarządu ds. Rozwoju MESKO S.A. dr inż. Przemysław Kowalczuk.

Prezes Zarządu Elżbieta Śreniawska powiedziała, że program rozbudowy infrastruktury firmy w Skarżysku - Kamiennej i jej oddziału w Pionkach jest rzetelnie realizowany zgodnie z nowelizacją projektu. - To co zapowiadałam wcześniej, że będzie to wielki plac budowy, właśnie dokonuje się na naszych oczach. Jestem zadowolona z przebiegu prac. Robimy wszystko, aby jeszcze przyśpieszyć proces inwestycyjny. Mamy świadomość, że nie wszystko jest od nas zależne. Mamy określone procedury dotyczące pozyskiwania wykonawców oraz niezależne od nas terminy dostaw maszyn i urządzeń. Najważniejsza rzecz to dokończenie przebudowy obecnych budynków i budowy nowych obiektów fabrycznych – powiedziała prezes Elżbieta Śreniawska.