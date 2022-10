Wspólne ćwiczenia polskich i niemieckich terytorialsów

Samo ćwiczenie rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Tak jak powiedział gen. Nerger, odbywać się ono będzie na poligonie JJägerbrück, który znajduje się w pobliżu miejscowości Torgelow, tuż za polską granicą. Wezmą w nim udział żołnierze niemieckiego Heimatschutz - głownie rezerwiści Bundeswehry, a z polskiej strony żołnierze ze 142 batalionu lekkiej piechoty w Trzebiatowie. Ćwiczenie będzie wymianą doświadczeń w stosowanej przez Terytorialsów taktyce, dlatego będzie miało ono charakter pętli taktycznej, obejmującej różne elementy wojskowych umiejętności. Polscy i niemieccy Terytorialsi będą ćwiczyć strzelanie, ale także ewakuację rannych, przemieszczanie się pododdziałów w terenie. Ćwiczenie - co podkreślają dowódcy - nie ma charakteru rywalizacji między żołnierzami, ale właśnie wymiany doświadczeń. - Wojskowa taktyka to kolejny element, którym możemy podzielić się z naszymi partnerami we współpracy z Meklemburgii Pomorza Przedniego - mówi zastępca dowódcy 14 ZBOT ppłk Tomasz Rejczak, który na miejscu obserwował będzie ćwiczenie. - Niemiecka obrona terytorialna to młoda formacja i cieszymy się, że możemy podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem. Są naszym naturalnym partnerem po drugiej stronie granicy i musimy szkolić się we współpracy zarówno w wojskowej taktyce jak i działaniach antykryzysowych.

Obrona Terytorialna (Heimatschutz) w Niemczech to formacja, która powstała trzy lata temu w każdym z 16 krajów związkowych. Jej siły oparte są na rezerwistach Bundeswehry i mają być gotowe głownie do udzielania pomocy w razie kryzysu lub klęski żywiołowej w ramach współpracy z urzędami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na szczeblu Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim Obrona Terytorialna istnieje od nieco ponad roku i liczy około 300 żołnierzy. Docelowo w dowództwo Meklemburgii-Pomorza Przedniego zamierza przeszkolić ok. 1200 żołnierzy rezerwy Bundeswehry.

Tekst: Marcin Górka/ rzecznik prasowy 14 ZBOT