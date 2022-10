Sprawdzian inżynieryjnego przygotowania

Bojowe minowanie

Jednym z zadań realizowanych przez uczestników ćwiczeń „Inżynieria ‘22” było wykonanie zapory minowej z wykorzystaniem ustawiaczy min przyczepnych (UMP). Jak to się odbywa? Gdy zestaw rusza do minowania terenu, dwaj żołnierze obsługujący kontener układają wyjęte z niego miny na prowadnicach, po których przemieszczają się one do przyczepki. Z niej zaś po kolejnej prowadnicy, w określonych odstępach, zsuwają się na ziemię. Na przyczepie znajduje się czujnik, który odczytuje prędkość, z jaką jedzie zestaw, i przekazuje sygnał do automatu sterującego częstotliwością układania min. W czasie pracy UMP porusza się z prędkością kilku kilometrów na godzinę. Miny ustawiane są w odstępach od 4 do 12 m. Zestaw obsługuje pięciu żołnierzy. W plutonie minowania są trzy takie zestawy. W ciągu kilkunastu minut, układając miny co 4 m, pluton może ustawić trzyosiowe pole minowe o długości około 800 m.



Praca obsług zestawów minujących wymaga sporego wysiłku fizycznego. – Tuż po postawieniu pola musimy szybko uzupełnić kontener, czyli zapakować do niego 204 miny – ćwiczebne mają masę około 5 kg, a bojowe blisko 10 kg. Mamy na to nie więcej niż 40 minut – opisuje kpr. Dawid Sobczak, dowódca jednego z zestawów.

Przodujący pododdział

Ppłk Krzysztof Ścigała, dowódca 1 Batalionu Inżynieryjnego, jest zadowolony z działania swoich żołnierzy. – Mam doświadczonych i dobrze wyszkolonych specjalistów. Są bardzo zaangażowani w swoje zadania i zdeterminowani – ocenia pracę swoich podwładnych oficer. W ubiegłym roku dowodzony przez niego batalion uzyskał tytuł „Przodującego Pododdziału Wojsk Lądowych”. W ćwiczeniach „Inżynieria ‘22” udział wzięło łącznie ponad 200 żołnierzy 1 Batalionu.

Podczas gdy jedni podwładni ppłk. Ścigały zajmowali się minowaniem terenu, inni otrzymali zadanie naprawy 100-metrowego odcinka drogi, która została zniszczona w wyniku nieprzyjacielskiego ostrzału. Do akcji przystąpiła spycharkoładowarka, wywrotka i inny specjalistyczny sprzęt. Wykorzystując płyty kompozytowe oraz maty z tworzywa sztucznego, saperzy sprawnie naprawili drogę.

PTS-y w nurcie rzeki

Z kolei głównym zadaniem 3 Batalionu Inżynieryjnego było zorganizowanie przeprawy przez Odrę. Do akcji ruszyły transportery pływające (PTS). Po wytyczeniu osi przeprawy i zorganizowaniu osłony ogniowej pojazdy gąsienicowe przetransportowały z jednego brzegu rzeki na drugi żołnierzy oraz samochody ciężarowe. Nad bezpieczeństwem czuwali na zakotwiczonych w nurcie rzeki łodziach medycy oraz przygotowani do zejścia w każdej chwili pod wodę płetwonurkowie. Na brzegu zaś stał jeden z PTS-ów, który pełnił funkcję ciągnika ewakuacyjnego.

W ćwiczeniach uczestniczyli także żołnierze 171 Batalionu Lekkiej Piechoty z 13 Śląskiej Brygady OT. Terytorialsi wydzielili na rzecz 1 Batalionu Inżynieryjnego sekcję strzelców wyborowych oraz pododdział do ochrony rejonu minowania. Do 3 Batalionu wydzielono zaś pododdział ochrony.