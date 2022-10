MESKO S.A. i WZE S.A. podpisały umowę dot. Piorunów

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. spółki MESKO S.A. i WZE S.A. podpisały umowę o współpracy, w ramach której spółka z Zielonki będzie produkować wiązki sygnałowe do przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Umowa została zawarta w siedzibie MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej.

W podobnym duchu wypowiedział się Członek Zarządu ds. Rozwoju MESKO S.A. dr inż. Przemysław Kowalczuk. - Stawiamy ważny krok w procesie wdrażania nowoczesnych technologii do produkcji jednego z naszych najważniejszych wyrobów, czyli Przenośnego Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego Piorun opartych na doświadczeniach zdobytych przez WZE przy produkcji komponentów do amerykańskiego systemu PATRIOT. Współpraca z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi oznacza dla MESKO poszerzenie łańcucha dostaw i dywersyfikację produkcji, a dla Grupy PGZ kolejny etap komercjalizacji transferów technologii od partnerów zagranicznych - powiedział dr inż. Przemysław Kowalczuk.

Spółka WZE S.A. posiada szeroki zakres doświadczeń i wiedzy zdobytego przy współpracy z amerykańskim koncernem Raytheon Integrated Defense Systems, produkując moduły elektroniczne w tym wiązki sygnałowe do systemu PATRIOT w ramach programu „Wisła”. Naturalną konsekwencją dla WZE S.A. jest zawarcie umowy produkcyjnej w ramach polskich projektów rakietowych. - Jest to świetny przykład wykorzystania pozyskanych kompetencji na bazie offsetu i współpracy bezpośredniej z amerykańskim przemysłem w ramach programu Wisła. Dołączając do łańcucha dostaw w tak ważnym projekcie Spółka rozszerza swoją obecność w segmencie pocisków - powiedziała Prezes Zarządu WZE S.A. Małgorzata Kobylarczyk.

WZE S.A. będą wytwarzać dla MESKO S.A. wiązki sygnałowe, które odpowiadają za przekazywanie informacji pomiędzy blokami rakiety, co jest częścią zmiany filozofii całego procesu produkcyjnego PPZR Piorun.

Tekst: Anna Wendyńska/ MESKO S.A.