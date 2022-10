Szkolenie terytorialsów w terenie cywilnym

Miejscowość Pakość znajduje się około 15 min. drogi od Inowrocławia. To Stały Rejon Odpowiedzialności 82 batalionu lekkiej piechoty (8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej). Stąd obecność żołnierzy WOT, którzy szkolili się w terenie cywilnym w dniach 08-09.10.2022 r. Ćwiczenia takie jak to są kwintesencją służby żołnierzy ochotników, którzy na co dzień mieszkają na terenach, w których się później szkolą i za bezpieczeństwo których odpowiadają.

Obrona jazu „Wera”

Pierwszym zadaniem, które ćwiczebnie wykonywali żołnierze 82 blp, była obrona jazu, urządzenia do regulacji poziomu wody na jeziorze Gopło, znajdującego się na górnonoteckim odcinku drogi wodnej Warta-Kanał Bydgoski. Terytorialsi odpierali ataki grup dywersyjno-rozpoznawczych (GDR), które próbowały zniszczyć urządzenia hydrotechniczne, co spowodowałoby zalanie obszarów mieszkalnych Pakości.