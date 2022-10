Buzdygany dla ambasadorów Wojska Polskiego

– Każdego roku mamy zaszczyt spotkać się z elitą, wyłonioną przez środowisko wojskowe, która weszła do grona laureatów Buzdyganów poprzez swoje czyny i postawę – mówił Maciej Podczaski, dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego, wydawcy „Polski Zbrojnej”, podczas otwarcia gali wręczenia nagrody Buzdygany, zorganizowanej w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. Szef WIW dodał, że wszyscy zebrani na uroczystości działają pod szyldem „Służymy Niepodległej”. – Postawa każdego z nas powinna nadawać żywy sens tym słowom, napełniać je treścią. Polska jest warta naszego wysiłku, pasji, naszej energii, jest warta naszej skuteczności – zaznaczył dyrektor Podczaski.

Sześciu laureatów Buzdyganów zostało dziś uhonorowanych wojskowymi Oskarami. – To prawdziwi wizjonerzy, którzy w minionym roku wpłynęli w znaczący sposób na wizerunek sił zbrojnych – mówiono podczas uroczystej gali Buzdyganów. Redakcja „Polski Zbrojnej” przyznała te nagrody już po raz 28.

– Laureaci Buzdyganów to ludzie, którzy w minionym roku wpłynęli na wizerunek sił zbrojnych w znaczący sposób – napisał Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony, w liście do uczestników uroczystości. List odczytał Mateusz Kurzejewski, pełniący obowiązki dyrektora Centrum Operacyjnego MON. Szef resortu obrony zaznaczył, że nie na darmo Buzdygan jest nazywany wojskowym Oskarem. – Każda gala tej nagrody jest wyjątkowym wydarzeniem, a obecność w gronie laureatów szczególnym zaszczytem, ale też zobowiązaniem do dalszej służby – stwierdził minister Błaszczak. Wicepremier podziękował też laureatom za nieprzeciętną energię, kreatywność i zaangażowanie.

Nagrodzonym gratulował również Sebastian Chwałek, prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej. – To prawdziwi wizjonerzy, którzy obronność wprowadzają w nową rzeczywistość, budują w wojsku i środowisku cywilnym rozwiązania, dzięki którym możemy czuć się bezpiecznie. Prezes PGZ dodał, że laureaci zasłużyli na nagrodę, ponieważ to oni budują przyszłość naszej armii.

W imieniu laureatów przemówił gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej. Zaznaczył, że dla niego to ważny dzień nie tylko dlatego, że otrzymał Buzdygana, lecz także dlatego, że jako jeden z niewielu dowódców może pochwalić się siedmioma podkomendnymi laureatami tej nagrody. – Każdy z nich pokonywał wszystkie ograniczenia, nawet kiedy zagrażało to ich karierom, nie poddawali się, zanim osiągnęli założone cele – mówił gen. Kukuła. Dodał że, zaprzeczyli oni tezie, iż w wojsku prawdziwe zmiany są niemożliwe.

Kolejny nagrodzony, Tomasz Zdzikot, wiceprezes KGHM Polska Miedź, zaznaczył, że otrzymana przez niego nagroda to zasługa całego zespołu, który od 2018 roku tworzył system obrony cyberprzestrzeni w MON. Zaznaczył przy tym, że Buzdygan nie jest dla niego zwieńczeniem ani podsumowaniem pracy, lecz stanowi zachętę do dalszego wysiłku.

– Buzdygan to nagroda dla ludzi nieszablonowych, którzy swoją determinacją zmieniają oblicze wojska. Dziś do tego grona dołączyło sześć kolejnych niezwykłych osób – podkreśliła Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna „Polski Zbrojnej”. Z kolei Anna Putkiewicz, redaktor naczelna portalu polska-zbrojna.pl i kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia” stwierdziła, że laureaci Buzdyganów są dowodem na to, iż w Wojsku Polskim jest miejsce na indywidualności.

Film: Film: Ewa Korsak, Magdalena Miernicka, Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV

Podczas 28. gali Buzdyganów nagrody odebrało sześciu laureatów. St. szer. Monika Krasińska-Ligejka, koordynatorka programu grup poszukiwawczo-ratowniczych z psami K9 WOT, została uhonorowana za to, że umożliwia terytorialsom służbę z czworonożnymi specjalistami od ratowania. Ppłk Krzysztof Balina, komendant Ośrodka Szkolenia Lądowego w Lublińcu, Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych – za wizjonerską koncepcję przestrzeni do specjalistycznego szkolenia komandosów. Gen. broni Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej – za wprowadzenie w życie idei wojska działającego jak najbliżej społeczeństwa. Nieszablonowym działaniem wyróżnił się także st. szer. Witold Ostynowicz z 5 Pułku Artylerii, którego kapituła uhonorowała za skuteczne upowszechnienie akcji „Murem za polskim mundurem” w czasie hybrydowego ataku na Polskę. Gen. bryg. Michał Rohde, zastępca dowódcy – szef sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej, został nagrodzony za wytyczanie drogi, którą powinien podążać każdy nowoczesny dowódca, Tomasz Zdzikot zaś, były wiceminister obrony narodowej, obecnie wiceprezes KGHM Polska Miedź, za skierowanie myślenia o cyberbezpieczeństwie na nowe tory.

Buzdygany należą do wyróżnień najwyżej cenionych w środowisku wojskowym. „Polska Zbrojna” przyznaje nagrody od 1994 roku, a grono laureatów liczy już ponad 200 osób. Repliką XVI-wiecznej broni uhonorowani zostają zarówno wojskowi, jak i cywile: znakomici dowódcy, wyjątkowi żołnierze, świetni specjaliści, wybitni naukowcy czy rzutcy przemysłowcy.

Ideą nagrody jest wyróżnienie osób nietuzinkowych, o nieszablonowych pomysłach, odważnych w myśleniu i działaniu, które dzięki swojej pasji i zaangażowaniu wpływają na rozwój sił zbrojnych i zmieniają oblicze armii, stając się swoistymi ambasadorami Wojska Polskiego. O tym, kto otrzyma to wyróżnienie, decyduje kapituła, którą tworzą laureaci poprzedniej edycji oraz przedstawiciele Wojskowego Instytutu Wydawniczego i redakcji „Polski Zbrojnej”. Kandydatów do nagrody zgłaszają dowódcy jednostek, szefowie instytucji związanych z wojskiem oraz sami żołnierze.

W tym roku w kapitule zasiedli: Maciej Podczaski, dyrektor WIW-u, Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna miesięcznika „Polska Zbrojna”, Aneta Wiśniewska, sekretarz redakcji magazynu, Patryk Czarnowski, kierownik Wydziału Marketingu i Promocji, oraz laureaci Buzdyganów 2020: gen. bryg. Karol Molenda, dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, płk prof. dr hab. Leszek Elak, prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej, płk Marek Pietrzak, dowódca 18 Stołecznej Brygady Obrony Terytorialnej, płk pil. Ireneusz Smykla, adiunkt – dziekan Wydziału Lotnictwa Lotniczej Akademii Wojskowej, ppłk Andrzej Borzenda, dowódca 1 Dywizjonu Przeciwlotniczego w 8 Pułku Przeciwlotniczym, Jacek Matuszak, ekspert w Departamencie Komunikacji i Marketingu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, i mjr rez. Wojciech „Zachar” Zacharków, były żołnierz wojsk specjalnych.