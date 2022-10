Służymy Niepodległej

Szanowni Państwo, pragnę podzielić się z Państwem osobistą refleksją.

Gdy rozpocząłem swoją pracę w Wojskowym Instytucie Wydawniczym, szybko zorientowałem się, że mam do czynienia z wyjątkowymi ludźmi i wyjątkowym środowiskiem. Widzę to szczególnie podczas zaangażowania całego zespołu Instytutu przy realizacji kolejnych edycji nagrody „Buzdygany”. Idea tej nagrody powstała prawie 30 lat temu w redakcji „Polski Zbrojnej”. Można powiedzieć, że w Instytucie czas mierzymy właśnie w „Buzdyganach”. I choć staramy się, by wszystkie „światła” i uwaga kierowane były na naszych laureatów, nie da się ukryć, że sami też jesteśmy beneficjentami tej nagrody. Każdego roku mamy bowiem zaszczyt spotkać się z elitą, wyłonioną przez środowisko wojskowe, która weszła do grona laureatów przez swoje czyny i postawę.

Spotkania z nimi nas inspirują i są wyzwaniem do dalszych działań. Mam nadzieję, że ta więź jest obopólna, a spotkania z ludźmi i marką „Polski Zbrojnej” zostaną także w Państwa pamięci. Jest to bowiem coś, co niepodważalnie nas łączy.

Wszyscy tu obecni działamy pod szyldem: „Służymy Niepodległej” – hasła, stworzonego przez zespół obecnych dziś na gali przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej: pana dyrektora Mateusza Kurzejewskiego i pani dyrektor Anny Kuźmy.