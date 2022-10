„Trenuj z wojskiem”, by czuć się bezpiecznie

Aby trenować z żołnierzami, nie potrzebujesz świetnej kondycji czy specjalnego wyposażenia – przekonują organizatorzy cyklu szkoleń „Trenuj z wojskiem”. Jeszcze dziś do 13.00 można się zgłosić na sobotni trening pod okiem wojskowych instruktorów. W programie m.in. nauka rzucania granatem, przetrwania w lesie oraz reagowania na alarmy i ostrzał.

W 17 jednostkach wojskowych w całej Polsce każdy cywil będzie mógł przejść specjalne szkolenie, podczas którego żołnierze w przystępny sposób poinstruują go, jak ma się bronić i jak przetrwać w trudnych warunkach. Ministerstwo Obrony Narodowej chce w ten sposób popularyzować wiedzę na temat reagowania w sytuacjach zagrożenia. To także odpowiedź resortu na liczne pytania o możliwość zdobycia podstawowych umiejętności obrony. – Zachęcam do szkolenia. Razem dbajmy o bezpieczeństwo – apelował wicepremier Mariusz Błaszczak.

Dla kogo treningi?