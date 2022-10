Nowy dowódca 12 Dywizji

REKLAMA

Następnie przemówił dowódca zdający obowiązki: - To były moje najwspanialsze 2 lata w karierze wojskowej, bo po raz pierwszy od wielu lat udało mi się połączyć ambicje zawodowe z funkcjonowaniem w macierzystym garnizonie, gdyż jestem urodzonym szczecinianinem. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom za wspaniałą współpracę – zaznaczył generał Parylak.

Z kolei obejmujący obowiązki zaznaczył, że: „Spadochroniarze zwykle dostają najtrudniejsze zadania, ale dywizja jest w tak doskonałym stanie, że to zadanie będzie łatwiejsze, natomiast równie trudne będzie utrzymanie tego poziomu. Jestem przekonany, że dywizja to nie dowódca. To ludzie, którzy tu zostają, więc z pełnym entuzjazmem przystępuję do wykonywania obowiązków”.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru, podpisanie protokołu i złożenie meldunku przełożonemu o zdaniu i objęciu obowiązków Dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej. Po tym oficjalną część uroczystości zakończyła defilada pododdziałów.

***

Dotychczasowy dowódca „Dwunastki” generał dywizji doktor Dariusz Parylak decyzją Ministra Obrony Narodowej został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Swoje obowiązki przekazał generałowi brygady Szymonowi Koziatkowi, który do tej pory był szefem Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych P-5 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

Tekst: mjr Błażej Łukaszewski