Pamięć o żołnierzach Armii Krajowej. „Szarotki” u „Sarenki”

Terytorialsi pamiętają o weteranach Armii Krajowej. Z okazji Dnia Kresowego Żołnierza Armii Krajowej, żołnierze - kobiety z grupy rekonstrukcji historycznej „Szarotki” z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej odwiedziły z życzeniami panią ppłk Danutę Szyksznian-Ossowską ps. „Sarenka”.

To ważne święto wszystkich tych, którzy na Kresach Rzeczypospolitej Polskiej walczyli o wolność i oddawali życie podczas wojny, która dla nich nie skończyła się jednak wraz z kapitulacją wroga. Żołnierz Kresowy, a wraz z nim członkowie jego rodziny, którzy przeżyli okropności okupacji różnych reżimów, oszukani, skazywani na śmierć i wyszydzani musieli walczyć o godność ludzką w więzieniach i łagrach, na które skazywały ich władze komunistycznej ojczyzny.

A żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej od początku istnienia jednostki opiekują się weteranami AK. W czasie pandemii robili dla nich zakupy, pomagali załatwiać sprawy urzędowe czy wizytę u lekarza. Żołnierze - członkinie grupy rekonstrukcji historycznej „Szarotki” pragną zaś zachować pamięć o kobietach, które walczyły w szeregach Armii Krajowej. Przebrane w stroje z epoki przywołują pamięć o niezwykłych osobach, którym przyszło zdać egzamin z miłości do Ojczyzny w najtrudniejszym momencie historycznym. - Na co dzień odwiedzamy kombatantki i kombatantów AK, nie tylko dotrzymując im towarzystwa, ale także pomagając w codziennych sprawach - mówi szer. Katarzyna Laskowska, jedna z „Szarotek”. - Podczas ważnych rocznic, akcji społecznych oraz urodzin kombatantów prezentujemy się w sukniach z lat 30 i 40-tych XX wieku, by czcić pamięć kobiet Armii Krajowej.