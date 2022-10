Żołnierze zdominowali mistrzostwa kraju w strzelectwie

Na obiekcie strzeleckim Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław kilka dni po zakończonych mistrzostwach Europy do rywalizacji o medale przystąpili najlepsi strzelcy w Polsce. Wśród nich znalazła się silna reprezentacja Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego . Strzelcy CWZS-u zdominowali krajowy czempionat, zdobywając 22 złote krążki (po 11 w konkurencjach indywidualnych i drużynowych), 14 srebrnych (osiem indywidualnych i sześć drużynowych) oraz dziewięć brązowych (odpowiednio sześć i trzy). Mistrzostwa były najbardziej udane dla szer. Oskara Miliwka i szer. Julii Piotrowskiej. Miliwek wywalczył cztery złota, srebro i brąz, a Piotrowska trzy złota, srebro i brąz.

Szer. Julia Piotrowska, zawodniczka WKS Śląsk Wrocław, na klubowym obiekcie wygrała wszystkie kobiece konkurencje indywidualne w strzelaniach z karabinu. W finale z trzech postaw pokonała 16:4 klubową koleżankę, st. kpr. Karolinę Kowalczyk. W finałowym pojedynku w karabinie pneumatycznym wygrała zaś 17:15 z szer. Aleksandrą Szutko z Kalibru Białystok. Z kolei w konkurencji 50 m karabin 60 leżąc triumfowała z wynikiem 623,9 pkt. Drugą w klasyfikacji Jolantę Tabakę z klubu Lider-Amicus Lębork wyprzedziła o 0,9 pkt. Ponadto szer. Piotrowska wraz z Maciejem Ogórkiem zajęła drugie miejsce w strzelaniach duetów mieszanych z karabinu oraz wywalczyła brązowy medal drużynowy w konkurencji 50 m karabin 60 leżąc (barw Śląska broniły również st. kpr. Karolina Kowalczyk i Amelia Mażul).

Poza Miliwkiem i Piotrowską ze strzelców CWZS-u tytuły mistrzowskie w rywalizacji indywidualnej zdobyli: szer. Maciej Kowalewicz (w konkurencji 50 m karabin 3 × 20 mężczyzn), st. szer. Tomasz Bartnik (10 m karabin pneumatyczny 60 mężczyzn), st. mar. Joanna Wawrzonowska (25 m pistolet sportowy 30 + 30 kobiet), st. szer. Klaudia Breś (10 m pistolet pneumatyczny 60 kobiet) oraz szer. Aneta Stankiewicz i st. szer. Rafał Łukaszyk (10 m karabin mix).

Strzelcy CWZS-u w rywalizacji indywidualnej wywalczyli osiem srebrnych medali i sześć brązowych. M.in. w strzelaniach mikstów z pistoletu pneumatycznego srebro zdobyła para małżeńska z WKS Flota Gdynia – st. mar. Joanna Wawrzonowska i Tomasz Wawrzonowski. Z kolei w strzelaniach mikstów z karabinu na trzecim stopniu podium stanęli: szer. Natalia Kochańska i Walery Maksimow oraz szer. Aleksandra Szutko i Michał Chojnowski.

W 15 konkurencjach indywidualnych mistrzostw najwięcej medali – 12 – zdobyli reprezentanci CWZS Zawisza Klub Strzelecki. Strzelcy z Bydgoszczy wywalczyli pięć złotych krążków, trzy srebrne i cztery brązowe. Drugie miejsce w klasyfikacji medalowej zajęli gospodarze. Strzelcy WKS Śląsk Wrocław po cztery razy stawali na pierwszym i drugim stopniu podium, a także raz na trzecim. Z kolei w rywalizacji drużynowej najwięcej złotych medali – trzy – wywalczyli reprezentanci WKS Flota Gdynia. Strzelcy z Gdyni sięgnęli też po dwa srebrne krążki.

Podczas mistrzostw Polski we Wrocławiu jedyny rekord kraju pobiła szer. Natalia Kochańska. W konkurencji karabinu pneumatycznego zdobyła w eliminacjach 633,8 pkt. Niestety, w finałach zawodniczka z Gwardii Zielona Góra strzelała już gorzej. 0,1 pkt zabrakło jej do awansu do czołowej czwórki i walkę o medal zakończyła na piątej pozycji.