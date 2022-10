Młodzi w mundurze

„Jest to moje pierwsze szkolenie i bardzo mi się podobało. Wspaniale jest zobaczyć jednostkę wojskową oraz jej funkcjonowanie od wewnątrz. Do szkoły mundurowej dostałam się z myślą, by w przyszłości służyć w mundurze i cieszę się, że mam możliwość rozwijania się w tym zakresie.” – podsumowała uczestniczka szkolenia.

Możliwość tworzenia w szkołach oddziałów przygotowania wojskowego, jako rozwiązanie systemowe, stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom społecznym, oraz zwiększenie upowszechniania edukacji w zakresie obronności, do czego resort obrony narodowej przykłada szczególną wagę. Rezultatami, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej chce osiągnąć jest zasilenie rezerw osobowych Sił Zbrojnych, Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, w dalszej perspektywie czasowej zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych, a także wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Tekst: ppor. Krzysztof Wójcik/Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej