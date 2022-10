Dodatek za służbę w jednostce bojowej

Od nowego roku żołnierze służący w tzw. jednostkach bojowych będą otrzymywać dodatek służbowy w wysokości 450 zł miesięcznie. O tyle samo więcej otrzymają obecni beneficjenci tego świadczenia, pod warunkiem służby w jednostce bojowej. Decyzja wicepremiera Mariusza Błaszczaka ma m.in. zwiększyć motywację finansową do pełnienia służby w kluczowych jednostkach Wojska Polskiego.

– Podjąłem decyzję, aby żołnierze w określonych jednostkach wojsk lądowych dostawali dodatek służbowy 450 zł miesięcznie. Zależy mi na tym, aby żołnierze ci otrzymywali dodatki, tak jak inne rodzaje sił zbrojnych – poinformował na Twitterze wicepremier Mariusz Błaszczak.

Chodzi o dodatek służbowy o charakterze stałym, wypłacany żołnierzom z tytułu zajmowania stanowiska służbowego. Jest on obliczany jako iloczyn kwoty bazowej (1500 zł) i wskazanego w przepisach mnożnika. Obecnie otrzymują go m.in. np. dowódcy batalionu, dywizjonu, eskadry, okrętu II rangi lub grupy okrętów, komendanci szkół podoficerskich albo główni księgowi w jednostkach sektora finansów publicznych realizujących wydatki publiczne, (mnożnik od 0,10 do 0,30 – czyli od 150 zł do 450 zł), dowódcy kompanii, baterii, klucza, szwadronu, grupy pomocniczych jednostek pływających lub grupy ratownictwa morskiego albo okrętu III lub IV rangi (od 0,05 do 0,20 – czyli od 75 zł do 300 zł) oraz szefowie niektórych pododdziałów (od 0,03 do 0,05, czyli od 45 do 75 zł).