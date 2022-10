Świadczenie mieszkaniowe w górę

Wysokość świadczenia jest różna i zależy od garnizonu, w którym wojskowy służy. Obliczając jego ostateczną kwotę, mnoży się stawkę podstawową – 300 zł – przez przypisany do danego garnizonu współczynnik. Wynosi on obecnie od 1,2 do 3, co oznacza, że żołnierze otrzymują miesięcznie od 360 zł do 900 zł.

W 77 spośród ponad 100 garnizonów wzrosną świadczenia mieszkaniowe. Najwięcej trafi do żołnierzy, którzy służą w Kołobrzegu, Świnoujściu i Gdańsku. Nie zmienią się za to stawki świadczeń m.in. w Bydgoszczy, Międzyrzeczu i Opolu. Ministerstwo Obrony Narodowej zdecydowało się na podwyżki po analizie cen najmu mieszkań, którą przeprowadziła Agencja Mienia Wojskowego.

Już w ubiegłym roku pojawiły się sygnały, że wypłacane w niektórych garnizonach świadczenia mieszkaniowe są zbyt niskie w porównaniu do cen najmu mieszkań. Agencja Mienia Wojskowego przeprowadziła więc w tym roku analizę kosztów najmu lokali w garnizonach. To stała praktyka, dzięki której można zweryfikować, czy świadczenie nie odbiega rażąco od średniej ceny najmu mieszkania. – Zebraliśmy w sumie 9149 ofert wynajmu lokali mieszkalnych jedno-, dwu-, trzy- i czteropokojowych z kuchniami. Obliczyliśmy średnią arytmetyczną ceny najmu za 1 m2 oraz średnią powierzchnię lokali. Na ostatnim etapie został ustalony procentowy udział wypłacanej obecnie kwoty świadczenia mieszkaniowego w danym garnizonie do średniego kosztu najmu lokali mieszkalnych. Analiza wykazała wzrost cen najmu w zdecydowanej większości garnizonów – wyjaśnia Małgorzata Weber, rzeczniczka prasowa AMW.

Wnioski z analizy trafiły na biurko ministra obrony narodowej. Na ich podstawie wicepremier i szef MON-u Mariusz Błaszczak podjął decyzję o zmianie przepisów w tej sprawie. Projekt rozporządzenia, który powstał w resorcie, zakłada wzrost wysokości świadczeń mieszkaniowych. – Propozycje przewidują podwyższenie współczynnika świadczenia do wysokości umożliwiającej pokrycie co najmniej 40% kosztów najmu. Obecnie współczynnik ten wynosi od 1,2 do 3, po zmianach będzie się kształtował w przedziale od 1,5 do 5. Przy czym ten najwyższy dotyczy jedynie garnizonu Warszawa – mówi Małgorzata Weber.

Współczynnik wzrośnie w sumie w 77 sponad 100 garnizonów. Największe zmiany odczują żołnierze, którzy służą w Świnoujściu (kwota świadczenia wzrośnie z 900 do 1260 zł), Kołobrzegu (z 660 do 990 zł) i Gdańsku (z 900 do 1200 zł). Znacznie więcej niż dotychczas otrzymają też wojskowi z Elbląga (wzrost z 570 do 810zł), Choszczna (z 540 do 810 zł), Bielska-Białej (z 630 do 900 zł) i Władysławowa (z 510 do 750 zł). Zmiany nie dotyczą natomiast żołnierzy np. w Giżycku i Lidzbarku Warmińskim – tu świadczenie wciąż będzie wynosiło 510 zł, czy np. w Powidzu i Przemyślu, gdzie wojskowi nadal będą otrzymywać 600 zł.

Jak podkreślają przedstawiciele MON-u, przepisy mają poprawić sytuację mieszkaniową żołnierzy oraz przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności służby wojskowej.

Liczba żołnierzy zawodowych korzystających ze świadczenia mieszkaniowego systematycznie wzrasta. Za grudzień 2020 roku świadczenie otrzymało 70 019 żołnierzy zawodowych, za grudzień 2021 – 74 706, natomiast za czerwiec 2022 roku – 75 333 żołnierzy. Na wzrost liczby świadczeniobiorców w tym roku mają wpływ m.in. zmiany wprowadzone ustawą o obronie ojczyzny. W związku z likwidacją służby kontraktowej od 23 kwietnia uprawnienia mieszkaniowe wszystkich żołnierzy zawodowych są takie same i mogą oni wybierać między: służbowym mieszkaniem, internatem lub wypłacanym co miesiąc świadczeniem mieszkaniowym. Wcześniej żołnierze kontraktowi w pierwszej kolejności otrzymywali lokal mieszkalny, a dopiero w przypadku jego braku mogli zdecydować się na którąś z dwóch pozostałych form.

W I półroczu 2022 roku AMW wypłaciła w sumie 450 295 świadczeń w kwocie 304 929 tys. zł. Średnia jego wysokość wyniosła 677,18 zł. Według szacunków MON-u, w związku m.in. z planowanym wzrostem liczebności armii, w przyszłym roku beneficjentami świadczenia mieszkaniowego może być nawet 90 tys. żołnierzy. Średnia wysokość świadczenia ma kształtować się na poziomie około 800 zł.