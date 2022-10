Pierwsze szkolenia w nowotworzonych brygadach

Rozpoczęły się pierwsze szkolenia w brygadach, które zostały powołane przez wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w tym roku.

W czerwcu br. wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wyznaczył trzech dowódców do nowoformowanych 18 SBOT, 19 NBOT i 20 PBOT. Proces formowania wszystkich trzech jednostek jest zaplanowany do 2025 roku. Do tego czasu w strukturze każdej z brygad powstaną dowództwo i sztab, po trzy bataliony lekkiej piechoty oraz pododdziały wsparcia i zabezpieczenia.

Dziś ruszyło pierwsze szkolenie podstawowe w 20 Przemyskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, której bramy koszar przekroczyło prawie 80 ochotników. 16 dniowe szkolenie podstawowe poprowadzą doświadczeni instruktorzy z przemyskiego batalionu lekkiej piechoty. Uroczysta przysięga wojskowa odbędzie się 16 października na Rynku w Przemyślu. Zasadniczym zadaniem 20 PBOT jest wspieranie funkcjonariuszy Straży Granicznej w sytuacjach kryzysowych na granicy.