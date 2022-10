Rekordowa przysięga na WAT

Złożenie przysięgi to wydarzenie formujące dla każdego żołnierza Wojska Polskiego. W niedzielę jej słowa wypowiedziało 1500 osób, które wkrótce rozpoczną naukę w wojskowych uczelniach. – Jesteście już żołnierzami Wojska Polskiego. Dziękuję za tę decyzję i za to, że podejmujecie kolejne wyzwania – powiedział podczas uroczystości wicepremier Mariusz Błaszczak.

Uroczystość, podczas której podchorążowie – studenci Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej i Akademii Marynarki Wojennej – wypowiedzieli słowa przysięgi odbyła się na terenie stołecznej WAT. – Dziękuję, że zdecydowaliście się przystąpić do Wojska Polskiego, że podjęliście wyzwanie, by zostać oficerami – zwrócił się do ślubujących Mariusz Błaszczak, wicepremier i minister obrony narodowej. Zaznaczył, że służba w szeregach armii jest zaszczytem, ale wiąże się także z odpowiedzialnością. – Z całą pewnością staną przed wami wyzwania, ale jestem spokojny, że im sprostacie – podkreślił.

Mariusz Błaszczak powiedział, że aby Wojsko Polskie było silne, żołnierze muszą mieć stworzone odpowiednie warunki do służby. Wiele sprzyjających rozwiązań wprowadziła ustawa o obronie Ojczyzny. Jednym z nich jest dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. To właśnie na jej zasadach podczas pierwszego roku studiów będą kształcić się przyszli oficerowie. Dzięki temu każdy z nich otrzyma uposażenie w wysokości 4 560 zł brutto miesięcznie. – To jest kwota, która trafi bezpośrednio do waszych kieszeni. Jesteście młodzi, nie ukończyliście 26 lat, a więc nie płacicie podatku dochodowego – przypomniał wicepremier. Zaznaczył także, że w ciągu kilku ostatnich lat znacznie zwiększyła się ilość środków, jakie są przeznaczane na samo funkcjonowanie wojskowych uczelni. Dzięki temu w ich murach tylko w tym roku naukę rozpocznie łącznie 2030 podchorążych, a w 2015 roku było ich zaledwie 572. – Żebyście mogli podnosić swoje umiejętności, musicie korzystać z nowoczesnej infrastruktury. I tak właśnie się dzieje – dodał.