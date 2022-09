Zachodniopomorscy terytorialsi zakończyli pierwszy etap szkolenia

- Było to podsumowanie szkolenia indywidualnego. Na zakończenie szkolenia zintegro-wanego zorganizowaliśmy pętlę taktyczną, która zweryfikowała zdobyte umiejętności i wiedzę naszych żołnierzy. Korzyścią tego szkolenia jest także to, że dało ono okazję do lepszego zgrania się żołnierzy w swoim pododdziale - mówi por Piotr Pietrzak ze 142 batalionu lekkiej piechoty w Trzebiatowie.

Na zakończenie trwającego co najmniej rok szkolenia indywidualnego, podczas którego każdy z żołnierzy 14 ZBOT uczestniczył w takich samych zajęciach, zachodniopomorscy Terytorialsi sprawdzili nabyte umiejętności podczas tzw. szkolenia zintegrowanego. Był to dwutygodniowy cykl zajęć na poligonach, podczas których instruktorzy i dowódcy oceniali żołnierzy z nabytych umiejętności m.in. z zakresu taktyki, strzelania czy udzielania pomo-cy przedmedycznej. W zajęciach tych brali udział zarówno terytorialsi z kompanii dowo-dzenia i logistycznej ze Szczecina, z batalionów w Choszcznie i Trzebiatowie.

REKLAMA

Teraz Terytorialsi z 14 ZBOT rozpoczną kolejny etap szkolenia jakim jest nauka i kształto-wanie umiejętności specjalistycznych. Oznacza to, że będą kształcili się w takim zakresie, jaki wyznaczają im zajmowane stanowiska. To np. strzelec, saper, medyk, radiooperator, operator wyrzutni przeciwpancernej czy dowódca. Podczas tego szkolenia żołnierze przygotowywani będą do zadań w konkretnej funkcji pełnionej w sekcji, plutonie czy kompanii. To właśnie na tym etapie żołnierze zdobędą liczne uprawnienia, które będą mieli szansę wykorzystać także na rynku cywilnym, wspomagając społeczność lokalną. Etap szkolenia specjalistycznego potrwa rok.

Po jego zakończeniu nastąpi trzeci, ostatni etap szkolenia, tzw. szkolenie zgrywające pododdziału, gdzie dominuje przede wszystkim nauka pracy w zespole. W tym czasie najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem uwarunkowań tere-nu, w którym będą działali „Terytorialsi”, co w przypadku żołnierzy 14 ZBOT oznacza np. działania na wodzie i w rejonie nadmorskim i zurbanizowanym. Dopiero po nim zakończą pełny cykl szkolenia żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej osiągając „combat ready”, czyli gotowość bojową.

- Zakończenie tego pierwszego etapu szkolenia to kolejny kamień milowy w trzyletniej historii naszej jednostki - mówi dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Tery-torialnej płk Tomasz Borowczyk. - Nasi żołnierze są coraz sprawniejsi i coraz lepiej wy-szkoleni. Znając ich motywację do służby, nie mam wątpliwości, że wkrótce posiądą ko-lejne umiejętności, które pozwolą im być jeszcze bardziej użytecznymi dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Pomorza Zachodniego.

14 Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy już ponad tysiąc żołnierzy-ochotników. Większość z nich ma już ponad rok służby w WOT i rozpocznie teraz etap szkolenia specjalistycznego.

Tekst: Marcin Górka