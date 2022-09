Latający kompan

System amunicji krążącej WARMATE to bezzałogowy statek powietrzny, przeznaczony do ataku na wrogie oddziały oraz lekko opancerzone pojazdy. Do jego zadań należy zwiad, śledzenie, rozpoznanie bądź eliminacja celu, a jego wsparcie może zapewnić zdecydowaną przewagę na polu walki. Realizowane w Centrum Szkolenia WOT szkolenie operatorów systemu amunicji krążącej jest pierwszym etapem w drabince szkoleń z jakim muszą zmierzyć się Terytorialsi. Kolejnymi etapami jest kurs na technika, administratora, a w przyszłości instruktora. - Szkolenie jest wymagające, a instruktorzy są świetnie przeszkoleni, znajdujący plany i rozwiązania na każdą ewentualność. Dzięki ogromnej liczbie praktyk jesteśmy przekonani, że w przypadku działań bojowych będziemy gotowi – ocenił starszy szeregowy z 3 Podkarpackiej Obrony Terytorialnej.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Tekst: ppor. Krzysztof Wójcik