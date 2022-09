Ratownicy w akcji

- Chociaż nie jestem ratownikiem to zawsze interesował mnie temat ratownictwa pola walki. Kurs jest bardzo ciekawy i mogłem nauczyć się wielu interesujących zagadnień. Szczególnie ciekawa, ale i najtrudniejsza była dla mnie nauka procedur podczas badania poszkodowanego. Wracając do swojego dywizjon z pewnością zamierzam przekazać nabytą tutaj wiedzę swoim podopiecznym – powiedział uczestnik szkolenia, kapral z Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Głównym celem kursu jest uzyskanie przez żołnierzy kluczowych umiejętności do wykonywania czynności z zakresu ratownictwa pola walki oraz działania w przypadku zagrożenia życia. W czasie prowadzonego szkolenia, kursanci kształtują poczucie odpowiedzialności, a instruktorzy uczą ich podejmowania szybkiej reakcji podczas taktycznych działań ratunkowych.

W skład grupy bojowej WOT wchodzi aż dwóch żołnierzy posiadających kompetencje medyczne – ratownik i starszy ratownik. Ich zadanie to m.in. udzielanie pierwszej pomocy medycznej podczas działań bojowych i działań kryzysowych. Są to również umiejętności, które okazać się mogą bezcenne w przypadku zagrożenia życia żołnierzy i osób cywilnych. -Uważam, że takie doświadczenia są istotne dla każdego człowieka. Dzięki pozoracji mogłam doświadczyć jak żołnierz zachowuje się w takiej sytuacji oraz jakie pojawiają się w nim emocje. Na początku szkolenia pojawiło się bardzo dużo teorii, jednak wraz z rozpoczęciem szkolenia praktycznego, okazała się ona niezbędna. Uważam, że każdy powinien przeżyć takie szkolenie, by w przypadku tragedii, nawet bez zaawansowanego sprzętu, móc uratować czyjeś życie – podsumowała szeregowy z 8 Kujawskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego, ps. „Trzaska” w Toruniu realizuje swoje zadania już od 2018 roku. Jest to jednostka dynamicznie rozwijająca się z wysokim stanem ukompletowania kadry szkoleniowej. Zajmuje się przygotowaniem żołnierzy, zarówno Terytorialnej Służby Wojskowej, jak i żołnierzy zawodowych, do funkcji dowódczych oraz instruktorsko-specjalistycznych w strukturach Brygad Obrony Terytorialnej.

Tekst: ppor. Krzysztof Wójcik