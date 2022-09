Przygotowani na kryzys

System bezpieczeństwa państwa to nie tylko dobrze wyposażona i wyszkolona armia, lecz także sprawnie działające w sytuacji kryzysowej rządowe instytucje i służby. Kluczem do tego jest właściwe nimi zarządzanie.

Od powodzi, pożarów, trąb powietrznych, skażeń chemicznych i biologicznych, przez uszkodzenia sieci energetycznych i gazowych, katastrofy komunikacyjne i budowlane, aż po zamieszki, ataki terrorystyczne oraz przesilenia emigracyjne – do reagowania na takie sytuacje kryzysowe musi być przygotowane każde państwo. Na świecie są wprowadzane w życie różne pomysły dotyczące tego, jak powinny funkcjonować państwowe instytucje oraz służby przeznaczone do reagowania kryzysowego. Bez względu jednak na to, jakie ostatecznie przyjęto rozwiązania, największym wyzwaniem jest skoordynowane, skuteczne i bieżące zarządzanie wszystkimi instytucjami oraz służbami zaangażowanymi w rozwiązanie danego problemu.

Klucz w integracji