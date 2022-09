Ryś-22 wielkim sprawdzianem „Dwunastki”

W pierwszej kolejności zaplanowano wielką operację, w drugiej – sprawdzono ją w realu – ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. RYŚ-22 nabiera wielkiego rozpędu, aby żołnierzy 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej sprawdzić pod wieloma względami.

Zanim żołnierze wyruszyli z 11 garnizonów podległych 12 Dywizji szczegółowo zaplanowano dla nich złożone działania taktyczne i ogniowe. Następnie wcielili prawie 500 rezerwistów i przemieścili się (w dużej mierze transportem kolejowym) na poligony w południowo – zachodniej Polsce. Tam przystąpili do wykonania skomplikowanych zadań, które realizują do tej pory, często w nocy, na dużym zmęczeniu, ale z jeszcze większym zaangażowaniem oraz inicjatywą.

Ćwiczenie RYŚ-22 stanowi największe wyzwanie szkoleniowe w tym roku dla szczecińskiej dywizji, dlatego dowódca „Dwunastki” i jednocześnie kierownik ćwiczenia generał dywizji doktor Dariusz Parylak dąży do maksymalnego wykorzystania bazy szkoleniowej Ziemi Lubuskiej w trakcie wrześniowych manewrów.

Zdecydowana większość żołnierzy wykonuje zadania w dotąd nieznanym terenie, co jest istotnym urozmaiceniem ćwiczenia. Dodatkowo na wielu płaszczyznach współpracują ze sobą jednostki, które wcześniej nie współdziały ze sobą, jak choćby 7 Brygada Obrony Wybrzeża ze Słupska i podkorządkowana im kompania zmechanizowana z amerykańskiej 4 Dywizji Piechoty. Dla jednych i drugich jest to wyjątkowa okazja, aby porównać swoje procedury, wymienić się doświadczeniem oraz sprawdzić możliwości posiadanego sprzętu wojskowego.