16 medali szermierzy na wojskowym czempionacie

Drugi z polskich zwycięzców indywidualnych – st. szer. Mateusz Nycz – w finale szpady również walczył z kolegą z reprezentacji. Jego rywalem był st. szer. Mateusz Antkiewicz. Najlepszy szpadzista mistrzostw w Zielonej Górze zdobył pierwsze dwa punkty. Następnie jednym trafieniem odpowiedział Antkiewicz. W dalszej fazie rywalizacji jednak Nycz nie dopuścił do sytuacji, aby rywal tracił do niego mniej niż jedno oczko. Do przerwy Antkiewicz przegrywał 2:4. Pojedynek zakończył się pewnym zwycięstwem Nycza 15:8. W półfinale Biało-Czerwoni stoczyli zacięte boje z reprezentantami Ukrainy – obaj wygrali po 15:14. Rywalem Nycza był Jan Sycz, a Antkiewicza – Roman Swiczkar.

Szer. Julia Walczyk w rywalizacji florecistek w pojedynku o złoty medal pokonała 15:6 st. szer. Martynę Jelińską. Złota medalistka tylko raz oddała prowadzenie rywalce – na początku walki, kiedy to jej koleżanka zdobyła trzeci punkt. Następnie trzecie trafienie zadała Walczyk, a potem już tylko powiększała przewagę. W półfinale zwyciężczyni mistrzostw wygrała 15:9 ze st. szer. Hanną Łyczbińską. Jelińska natomiast w walce o awans do finału odniosła zwycięstwo nad Francuzką Solene Butruille – Polka zadała 15 trafień, a jej rywalka siedem. We florecie kobiet trzy miejsca na podium zajęły więc reprezentantki Wojska Polskiego oraz zawodniczka z Francji.

Do finałów w rywalizacji indywidualnej dotarli również: w szabli – szer. Sylwia Matuszak i we florecie – szer. Maciej Bem. Polka stoczyła niezwykle emocjonujący pojedynek o złoto z Ukrainką Julią Bakastową. Do przerwy Matuszak prowadziła 8:6. Jej rywalka doprowadziła do remisu 10:10, a potem uzyskała przewagę. Prowadziła już 14:11 i gdy do zwycięstwa brakowało jej jednego trafienia, Polka zdobyła trzy punkty z rzędu. Decydujące o końcowym zwycięstwie trafienie zadała jednak Bakastowa i to ona cieszyła się ze złota. Rywalem szer. Macieja Bema w finale był zaś Francuz Enzo Lefort. Polak przegrał z drużynowym mistrzem olimpijskim z Tokio 8:15.

Brązowe medale w rywalizacji indywidualnej oprócz st. szer. Hanny Łyczbińskiej wywalczyli: w szpadzie – szer. Jagoda Zagała, we florecie – szer. Michał Siess i w szabli – szer. Szymon Hryciuk. W finale szpady Ukrainka Feybi Bezhura wygrała 15:14 ze swoją koleżanką z reprezentacji Inną Browko. W rywalizacji szablistów z kolei triumfował Francuz Tom Seitz, który w walce o złoto pokonał 15:11 Ukraińca Jurija Tsapa.

W rywalizacji drużynowej reprezentanci Polski triumfowali w szabli i florecie kobiet oraz we florecie mężczyzn. W drużynie szablistek, która w finale wygrała 45:19 z Kanadą, wystąpiły: kpt. Irena Więckowska, kpr. Bogna Jóźwiak, st. szer. Hanna Łyczbińska i szer. Sylwia Matuszak. W pojedynku o złoto we florecie kobiet reprezentantki gospodarzy pokonały 45:9 ekipę z Kanady. W zwycięskiej drużynie walczyły: kpr. Bogna Jóźwiak, st. szer. Hanna Łyczbińska, st. szer. Martyna Jelińska i szer. Julia Walczyk. Z kolei we florecie mężczyzn złoto zdobyli: szer. Maciej Bem, szer. Michał Siess i szer. Mateusz Kozak. Polacy w finale pokonali 45:9 Kanadyjczyków.

Srebrne medale polskie drużyny wywalczyły w szpadzie kobiet, szabli mężczyzn i szpadzie mężczyzn. Szpadzistki: st. szer. Martyna Jelińska, szer. Jagoda Zagała i szer. Natalia Hachulska przegrały w finale 35:45 z Ukrainkami. W finale szablistów polska drużyna (szer. Szymon Hryciuk, szer. Maciej Bem, szer. Michał Siess i szer. Mateusz Kozak) uległa 30:45 reprezentacji Ukrainy. W pojedynku o złoto w turnieju szpadzistów rywalami Polaków byli również Ukraińcy. Polacy przegrali 28:45, a w polskiej ekipie walczyli: st. szer. Mateusz Nycz, st. szer. Mateusz Antkiewicz, st. szer. Seweryn Brzozowski i szer. Damian Michalak.

Wojskowe mistrzostwa w szermierce odbyły się w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Zielonej Górze. W zawodach pod patronatem Międzynarodowej Rady Sportu Wojskowego (CISM) rywalizowali reprezentanci Francji, Holandii, Kanady, Ukrainy i Polski.