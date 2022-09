Putin sięga po rezerwy

Zgodnie z podpisanym dzisiaj w Moskwie dekretem mobilizacja ma dotyczyć wyłącznie rezerwistów, głównie tych z doświadczeniem w służbie. Ich umiejętności, jak podkreślił Putin, są potrzebne do „ochrony Rosji, jej suwerenności, integralności terytorialnej i zapewnienia bezpieczeństwa narodu rosyjskiego”. To zdaniem rosyjskiego przywódcy ma być odpowiedź na „otwartą, antyrosyjską politykę Zachodu oraz chęć zniszczenia kraju przez Waszyngton i Brukselę”. Oskarżył Zachód o totalną rusofobię i kultywowanie przez dziesięciolecia nienawiści do Rosji. Zaznaczył przy tym, że prowadzona operacja wojskowa – tak kremlowska propaganda mówi o zbrojnej napaści na Ukrainę – będzie kontynuowana, a jej cele pozostają niezmienione. Wspomniał też o szantażu nuklearnym Zachodu i zapowiedział, że jeśli integralność terytorialna Rosji będzie zagrożona, „użyje wszelkich dostępnych środków, to nie jest blef”.

Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację. Powołanych może zostać 300 tys. obywateli. Zaznaczył też, że Rosja do obrony przed „atakami Zachodu” użyje „wszystkich dostępnych środków”. Kilkanaście godzin wcześniej, podczas posiedzenia ONZ-etu, prezydent Andrzej Duda zapowiedział z kolei, że Polska dopilnuje, by Rosja odpowiedziała za naruszenia prawa międzynarodowego.

REKLAMA

Putin podtrzymał decyzje o przeprowadzeniu referendów w samozwańczych republikach ludowych – Ługańskiej i Donieckiej – oraz obiecał zapewnić bezpieczeństwo głosującym. – Historyczne ziemie Noworosji nie chcą być już pod jarzmem kijowskiego reżimu – stwierdził.

Krótko po jego orędziu rosyjskie media pokazały także przemówienie rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu. Polityk powiedział w nim, że Ukraina straciła ponad 100 tys. wojskowych, a Rosja niespełna 6 tys. żołnierzy. Szef rosyjskiego MON-u odniósł się także do ogłoszonej przez prezydenta mobilizacji. Przyznał, że zasoby mobilizacyjne rosyjskiej armii liczą prawie 25 mln osób. Powołania może się spodziewać 300 tys. rezerwistów. – Żołnierze są potrzebni m.in. do kontroli linii styku 1000 km i terytoriów okupowanych – zaznaczył Szojgu.

Bardzo szybko orędzie Putina skomentował Mateusz Morawiecki. Polski premier przebywa z wizytą w Nowej Dębie, gdzie żołnierze 18 Dywizji Zmechanizowanej w ramach ćwiczeń „Niedźwiedź-22” szkolą się z wojskowymi ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. – Potwierdziły się informacje o częściowej mobilizacji w Rosji. Rosja będzie kontynuowała swoje dzieło zniszczenia i próbowała doprowadzić do unicestwienia Ukrainy i zagarnięcia części terytorium. Nie możemy się na to zgodzić – powiedział Mateusz Morawiecki. – Kiedy Rosja pokazuje swoją brutalną siłę, to my musimy pokazywać naszą siłę obronną. Polska jest częścią najważniejszego sojuszu w historii świata i to dla nas potężna gwarancja bezpieczeństwa – zaznaczył premier. Przypomniał także, że silna armia to fundament dla spokoju i bezpieczeństwa polskich rodzin.

O agresywnej postawie Rosji i zbrodniach wojennych popełnianych przez Rosjan w Ukrainie można było usłyszeć podczas 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Debata odbyła się wczoraj w Nowym Jorku. Mocne słowa padły tam m.in. z ust prezydenta RP Andrzeja Dudy. – Ktoś, kto świadomie niszczy uprawy w spichlerzu świata, będzie za to ścigany do końca swojego życia – powiedział. Stwierdził też, że Rosja winna jest Ukrainie reparacje wojenne, które będzie musiała zapłacić. – Nie ma sprawiedliwości bez zadośćuczynienia. Dotyczy to każdego kraju plądrującego inny kraj. Dotyczy to dzisiejszych czasów, ale także niezałatwionych spraw z przeszłości. Mówię to jako polski prezydent. Prezydent Polski, która została tak straszliwie doświadczona II wojną światową – oświadczył.

Duda zapewnił, że Polska nie zaprzestanie działań zmierzających do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za naruszenia prawa międzynarodowego zarówno na poziomie państwowym, jak i indywidualnym. – Agresor zapłaci za wyrządzone straty i szkody, zapłaci za każdego zamordowanego człowieka w Ukrainie, zapłaci za każdy zburzony dom, za każdą zniszczoną szkołę, fabrykę i szpital. To konieczne. Wykorzystajmy wszystkie nasze kompetencje i możliwości, aby winni zostali osądzeni i ukarani. Już teraz współpracujemy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym i Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w celu znalezienia najskuteczniejszych sposobów identyfikacji i ścigania sprawców – mówił Duda w Nowym Jorku. Zaapelował także o zwiększenie pomocy dla ukraińskiej ludności cywilnej.