Pięć medali żołnierzy w zapasach i strzelectwie

Szer. Jowita Wrzesień w kategorii 59 kg w ćwierćfinale wygrała z Saritą Mor z Indii, brązową medalistką mistrzostw świata z 2021 roku. W półfinale natomiast przegrała z Norweżką Grace Bullen, mistrzynią Europy sprzed dwóch lat. W pojedynku o brązowy medal szer. Wrzesień zmierzyła się z Erdenesuvd Bat-Erdene z Mongolii. Walka była bardzo emocjonująca. Na korzyść Polki rozstrzygnęła się dopiero w ostatniej sekundzie. – Atutem zawodniczki reprezentującej Mongolię była bardzo dobra obrona lewej nogi. Jowita miała więc atakować z drugiej strony, ale rywalka dobrze radziła sobie w defensywie. Narzuciła też swój styl walki i długo prowadziła 2:1. Dziesięć sekund przed końcem pojedynku Polka próbowała sprowadzić Mongołkę do parteru, ale nie udało jej się poprawnie wykończyć akcji – relacjonuje oficer. Reprezentantka Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego jednak ambitnie walczyła do samego końca. – Dzięki swojemu uporowi tuż przed końcową syreną wykonała akcję, która przyniosła jej punkty i upragnione zwycięstwo – dodaje porucznik.

Szer. rez. Anna Łukasiak w drodze do podium w kategorii 50 kg najpierw pokonała Francuzkę Julie Sabatié. W drugiej walce uległa Japonce Yui Susaki, mistrzyni olimpijskiej z Tokio. Dzięki Japonce, która dotarła do finału, Polka otrzymała szansę na dalszą rywalizację w repasażach. Po zwycięstwie nad Nguyễn Thị Xuân z Wietnamu w walce o brąz pokonała Mercy Genesis z Nigerii. – Szkoda, że w ślady Wrzesień i Łukasiak nie poszły st. szer. Roksana Zasina i st. szer. Katarzyna Krawczyk. Też miały szanse powalczyć o awans do strefy medalowej. Niestety, gorzej od kobiet w mistrzostwach spisali się mężczyźni. Najlepiej z nich wypadli st. szer. Radosław Marcinkiewicz z CWZS-u i szer. Sebastian Jezierzański z Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych w Białobrzegach, którzy zajęli piąte miejsca – przyznaje trener reprezentacji Wojska Polskiego w zapasach.



W Belgradzie oprócz szer. Jowity Wrzesień i szer. rez. Anny Łukasiak medal – również brązowy – zdobyła jeszcze Anhelina Łysak, która do 2021 roku reprezentowała barwy Ukrainy. Do tegorocznych mistrzostw świata reprezentantki Polski najbardziej udany występ zanotowały w 1997 roku w Clermont-Ferrand. We Francji złoto zdobyła Joanna Piasecka, a brąz Małgorzata Bassa-Roguska.

Z kolei strzelcy o medale mistrzostw Starego Kontynentu rywalizowali na strzelnicy Wojskowego Klubu Sportowego Śląsk we Wrocławiu. Reprezentanci Polski wywalczyli trzy krążki: dwa srebrne i brązowy – wszystkie w strzelaniach z pistoletu. Jedyny w konkurencji indywidualnej – srebrny – zdobyła st. szer. Klaudia Breś. Strzelczyni z CWZS-u była druga w strzelaniach z pistoletu standardowego. W finale przegrała z Niemką Doreen Vennekamp, a brąz zdobyła Węgierka Renáta Tobai-Sike. Niemka i Polka oprócz medali wywalczyły również pewne miejsca dla przedstawicieli swoich krajów na igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Drugi srebrny medal zdobyła drużyna mężczyzn w konkurencji pistoletu szybkostrzelnego. Ekipa w składzie: szer. Oskar Miliwek, Patryk Sakowski i Damian Klimek w finale przegrała z reprezentacją Francji. Brąz w konkurencji drużynowej pistoletu sportowego natomiast wywalczyły st. szer. Klaudia Breś, st. mar. Joanna Wawrzonowska i Julita Borek. Polki w pojedynku o trzecie miejsce pokonały Bułgarki. Bliski podium we Wrocławiu był też mł. chor. mar. Piotr Daniluk, który w konkurencji pistoletu centralnego zapłonu zajął czwarte miejsce – do brązu zabrakło mu dwóch punktów.