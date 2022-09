„Szarotki” w szeregach terytorialsów

Dlaczego „Szarotki”? - To jeden z pseudonimów naszej patronki, ppłk Danuty Szyksznian-Ossowskiej - wyjaśnia prowadząca grupę szer. Katarzyna Laskowska. - Od początku powstania naszej jednostki opiekujemy się żołnierzami Armii Krajowej. Z ich przeżyć, wspomnień, doświadczeń czerpiemy siłę jako żołnierze i pracownicy jednostki. Dlatego postanowiłyśmy powołać grupę rekonstrukcyjną „Szarotki”, by w ten bardzo wizualny sposób edukować o kobietach z tamtych lat, a przede wszystkim o kobietach z Armii Krajowej.

„Oto jedna z wielu naszych dróg - powrót do korzeni; wracamy do nich nie z nostalgii i sentymentu, ale potrzeby piękna, wartości i mądrości życia, jaką niosą w sobie tradycje wielu pokoleń, Kresów, Polski z epoki dwudziestolecia międzywojnia - epoki niewybrzmiałej, niedokończonej, zamordowanej niemiecką okupacją. Historia tamtej Polski to historia m.in. jej kobiet, kobiet pełnych odwagi, podejmujących czynną walkę dla Polski wolnej i niepodległej. Z szacunku i podziwu dla Nich pragniemy, by ich sylwetki, estetyka, obyczaje pozostały urodzin niezapomniane…” - piszą „Szarotki” na swojej stronie na Facebooku.

Dały się już poznać podczas kilku wydarzeń. GRH „Szarotki” zainicjowały swoją działalność w dniu 97. urodzin swej patronki i honorowej opiekunki, ppłk Danuty Szyksznian-Ossowskiej. Podczas uroczystości otwarto wernisaż poświęcony pamięci kombatantek zrzeszonych w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Szczecin. Kolejnym przedsięwzięciem był udział w obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i tworzenie żywego znaku Polski Walczącej „Pamięć i Znak”. Członkinie GRH ”Szarotki” wraz z żołnierzami wojsk specjalnych i Terytorialsami oraz członkami innych grup historycznych wzięły również udział w Festynie Komandosa w Dziwnowie.

Kilka dni temu uczestniczyły w festynie charytatywnym w Stargardzie a w miniony czwartek w strojach z epoki złożyły życzenia urodzinowe żołnierzowi AK, płk. Zbigniewowi Bolesławowi Pawłowskiemu, ps. „Lanca”. - Grupa rekonstrukcyjna, której pierwowzorami są kobiety, jest dla nas formą oddania im hołdu. Uwielbiamy oglądać filmy historyczne, stare zdjęcia, pamiątki rodzinne szukając inspiracji. „Szarotki” to także pretekst do rozmów z Kombatantkami. Bardzo podoba się im nasza inicjatywa. Chętnie służą wsparciem, przybliżając nam czasy swojej młodości. Te niezwykłe opowieści to żywa historia, dla której pretekstem jest toczek, broszka czy rękawiczki. Anegdoty, wzruszające wspomnienia – wszystko to odżywa podczas wielogodzinnych wspomnień. Traktujemy to jako zobowiązanie do kształtowania postaw i wartości patriotycznych, dając drugie życie odbrązowionej historii” – tak wyjaśnia swoje zaangażowanie st. szer. Katarzyna Hałaczkiewicz.

Szarotki wyglądają i zachowują się jak kobiety w okresie międzywojennym i okupowanej Polsce. Noszą sukienki z epoki akcesoria i biżuterię, mają stylowe torebki czy walizki podróżne. Skąd to biorą? - Ubrania - najczęściej ze sklepów z używaną odzieżą i Internetu - m.in. grup, w których pasjonaci tych czasów wymieniają się lub sprzedają akcesoria - wyjaśnia Katarzyna Laskowska. - Część strojów jest współczesna, ale za pomocą dodatków stylizujemy je na lata 30-40.

Stylizacja to nie tylko ubiór. Strój wymusza pewien sposób zachowania, chodzenia, co spotyka się z szacunkiem i pozytywnym odbiorem. - Panowie stają się przy nas szarmanccy - opowiada szer. Magdalena Gołczyńska. - Ale należy pamiętać, że naszym celem jest przede wszystkim edukacja. To wielka przyjemność i zaszczyt w ten sposób kultywować tradycje AK.

„Szarotki” działają oczywiście przy pełnej akceptacji i wsparciu dowództwa 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Nasza formacja - Wojska Obrony Terytorialnej dziedziczy tradycje Armii Krajowej. Nasz patron - ppłk Stanisław Jerzy Sędziak to „Cichociemny” i żołnierz AK. Każdy sposób edukowania o tym, kim byli ci ludzie i jak wielki wkład wnieśli w niepodległość Rzeczpospolitej zasługuje na pochwałę - mówi płk Tomasz Borowczyk, dowódca 14 ZBOT. - To, co robią „Szarotki,” idealnie wkomponowuje się w nasze tradycje i pasuje do dzisiejszego świata, bo w ten sposób wizualnie i bezpośrednio każdy może poznać korzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. Mam nadzieję, że „Szarotek” wkrótce będzie więcej i będziemy je mogli widzieć na kolejnych ważnych dla naszej Brygady i wojska, wydarzeniach.

O „Szarotkach” więcej dowiedzieć się można z ich fanpage’u na portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/grhszarotki

Tekst: Marcin Górka/ 14 ZBOT