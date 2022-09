Nowe kontrakty dla sił powietrznych

12 samolotów FA-50 trafi do Polski już za rok. Kolejne, wyposażone m.in. w radar AESA, wejdą do służby w latach 2025-2028 – wynika z umów podpisanych w piątek w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. To jeden z największych kontraktów zbrojeniowych MON-u w ostatnich latach. – Czeka nas skok generacyjny – ocenia wicepremier Mariusz Błaszczak.

W piątek w 23 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim wicepremier Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy na zakup lekkich myśliwców szkolno-bojowych FA-50. W uroczystości wziął udział m.in. prezydent Andrzej Duda, oraz Eom Dong-Hwan z ministerstwa obrony narodowej Korei Południowej. Pierwsza z umów dotyczy dostawy 12 lekkich samolotów bojowych FA-50 w wersji obecnie produkowanej przez Korean Aerospace Industries oraz pakietu szkoleniowego i logistycznego i wsparcia technicznego. Jej wartość to ok. 705 milionów dolarów. Samoloty zostaną dostarczone do Polski już w przyszłym roku.

Drugi kontrakt przewiduje, że w latach 2025 – 2028 KIA dostarczy Polsce 36 kolejnych samolotów FA-50. Będą one dostosowane do wymagań, jakie Polska postawiła przed koreańską firmą. Samoloty w wersji FA-50 PL będą wyposażone m.in. w radar AESA ze skanowaniem fazowym oraz będą mogły przenosić pociski rakietowe AIM-120 AMRAAM. Samoloty, pakiet logistyczny oraz wsparcie techniczne będą kosztowały około 2,3 mld dolarów. Umowa przewiduje również, że także pierwsza dwunastka FA-50 zostanie zmodernizowana do wersji „PL”. – Już wkrótce zostanie podpisana trzecia umowa na pozyskanie środków bojowych do tych samolotów – informuje ppłk Krzysztof Płatek, oficer prasowy Agencji Uzbrojenia.